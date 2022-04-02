3 автомобильных компрессора, которые не стоит покупать

Мы протестировали 11 компрессоров от разных производителей.

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Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, испытали компрессоры типа Tornado.

Для этого были куплены 11 похожих устройств: A2DM, Airline, Arnezi, Gigant, Golden Snail, Mega Power, ON, Skywai, Voin, «Автостоп» и сам Tornado.

В ходе тестов оценивали:

максимальное давление

время накачивания

точность манометров

морозостойкость

ресурс

У этого образца в ходе испытаний «потекла» пластмасса кожуха. Следовало использовать более термостойкий материал. Среди типичных проблем компрессоров такого типа можно еще назвать некачественную пайку контактов и небрежную сборку.

По итогам испытаний специалисты определили три худших устройства:

1. Компрессор A2DM

A2DM

Вместо 10 атмосфер выдал всего 8. Пускается только при отсутствии давления в магистрали: сначала надо включить, а уже потом подсоединять к накачиваемому колесу. После заморозки отказался работать, пока не нагрелся. В ходе ресурсных испытаний отказал на последнем цикле.

2. Компрессор Golden Snail

Golden Snail

Запускается только при отсутствии давления в магистрали, а ток подпрыгивает до 25 А! Странный манометр: цена деления 0,5 атм, градуировка до 20 атм. При фактическом давлении 4 атм показывает вдвое больше! После заморозки оторвался провод в штекере.

3. Компрессор Tornado Air Erupt

Tornado Air Erupt

При заявленном максимальном давлении 10 атм манометр рассчитан только на 7 атм — это как? Сильно шумит. На морозе замерз. На четвертом цикле ресурсных испытаний разорвало шатун.

Итог испытаний

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Эти три компрессора наши специалисты не стали бы рекомендовать к покупке. Впрочем, это не значит, что у других испытуемых не возникло проблем — «зачет» получили только три шинных компрессора.

О том, что это были за устройства и какие проблемы свойственны другим испытанным компрессорам, читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Надо ли торнадо?», опубликованной в номере 04.2022 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем»