Нужен надежный буксировочный трос? Есть один секрет

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.
— Почему при испытаниях буксирных тросов почти все оказались негодными?
Китайские производители (как и любые другие), поставляют то, что заказывают. Грубо говоря, можем сделать по 10 долларов, а можем по 30 — что предпочитаете? Желание заказчика сэкономить обычно побеждает.
Внешне тросы выглядят вполне пристойно, а данные на этикетках — просто реклама.
Та же ситуация, например, с проводами для прикуривания: хотите подешевле — не вопрос!
Есть и другое «оправдание»: во многих случаях купленные тросы всю жизнь валяются в багажниках, а потому и претензий к ним не возникает.
Наконец, в ряде ситуаций даже дрянные тросы помогают: например, при буксировке машины по ровному асфальту серьезных усилий не требуется. Тем водителям, кому необходимы настоящие рабочие изделия, а не сувенирные, мы рекомендуем приобретать только грузовые тросы.
Согласно п. 10.4 ПДД, «транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч». А в гололедицу на гибкой сцепке ездить вообще нельзя (п. 20.4). На буксируемой машине должны работать рулевое управление и тормоза, и не забудьте разблокировать руль!
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