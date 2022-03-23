Нужен надежный буксировочный трос? Есть один секрет — журнал За рулем

Нужен надежный буксировочный трос? Есть один секрет

Проверив на разрыв 12 тросов для буксировки автомобиля, эксперты «За рулем» выработали универсальное решение для выбора на 100% рабочего экземпляра.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

— Почему при испытаниях буксирных тросов почти все оказались негодными?

Материалы по теме
Проверили на разрыв 12 буксировочных тросов: нормальный — один!

Китайские производители (как и любые другие), поставляют то, что заказывают. Грубо говоря, можем сделать по 10 долларов, а можем по 30 — что предпочитаете? Желание заказчика сэкономить обычно побеждает.

Внешне тросы выглядят вполне пристойно, а данные на этикетках — просто реклама.

Та же ситуация, например, с проводами для прикуривания: хотите подешевле — не вопрос!

Материалы по теме
Усталость за рулем приравняют к пьянствуПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

Есть и другое «оправдание»: во многих случаях купленные тросы всю жизнь валяются в багажниках, а потому и претензий к ним не возникает.

Материалы по теме
Цены на запчасти в 2022 году — реальная ситуация и прогноз

Наконец, в ряде ситуаций даже дрянные тросы помогают: например, при буксировке машины по ровному асфальту серьезных усилий не требуется. Тем водителям, кому необходимы настоящие рабочие изделия, а не сувенирные, мы рекомендуем приобретать только грузовые тросы.

Согласно п. 10.4 ПДД, «транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч». А в гололедицу на гибкой сцепке ездить вообще нельзя (п. 20.4). На буксируемой машине должны работать рулевое управление и тормоза, и не забудьте разблокировать руль!

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Depositphotos
Наше новое видео
Трасса М-12 Москва-Казань: тариф 8 рублей за километр
Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?
Модные (и не супердорогие) китайские кроссоверы — большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров502
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: