5 важных изменений в новой Lada Vesta 2022

Автомобиль должен появиться в продаже осенью, и есть опасения, что стоить он будет заметно дороже прежнего.

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Главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания России, Максим Кадаков вернулся из Ижевска, где побывал на сборочной линии новой Лады Весты.

Теперь мы знаем точно, каким будет автомобиль. Вот лишь несколько ключевых особенностей машины:

У автомобиля появится плоский ключ-карта . Вы наверняка видели такие же у машин марки Renault. Ее не обязательно вынимать из кармана, чтобы разблокировать двери Весты. Также с ее помощью можно запустить двигатель дистанционно.

. Вы наверняка видели такие же у машин марки Ее не обязательно вынимать из кармана, чтобы разблокировать двери Весты. Также с ее помощью можно запустить двигатель дистанционно. Даже в базовой комплектации фары у Весты теперь будут светодиодные рефлекторные. Закажите противотуманки — они тоже будут светодиодные. И это улучшило пучок света, льющегося на дорогу, обочины и пешеходов.

Обычные лампочки накаливания вы найдете только в задних поворотниках у новой Весты.

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Зона подогрева лобового стекла стала шире и теперь лед и снег будут таять даже в нижних углах, что определенно улучшит обзор.

и теперь лед и снег будут таять даже в нижних углах, что определенно улучшит обзор. У Весты теперь будут передние парктроники .

. Но самые большие перемены — в интерьере автомобиля. Его не узнать. Взять хотя бы упругий и шумоподавляющий пластик салона…

Впрочем, об этом и других улучшениях Лады Весты NG лучше прочитать в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

АВТОВАЗ создал единое автосборочное производство.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова «Вестгейт», опубликованной в номере 04.2022 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем»