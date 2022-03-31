АВТОВАЗ создал единое автосборочное производство

Теперь сварка, окраска и сборка автомобилей — это три больших производства, без дробления на модели.

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На АВТОВАЗе подписан приказ о создании единого автосборочного производства, об этом в начале текущей недели написал ресурс Avtograd News, приложив к посту скан самого документа.

Суть его в том, что теперь вместо отдельных заводских подразделений — по сварке, окраске и сборке машин платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero), Lada Granta и семейства Niva (Legend и Travel) — будут объединенные производства сварки, окраски и сборки завода в целом.

Официально содержание и цель создания этого документа на АВТОВАЗе не разглашают. «Мы не комментируем наши внутренние распоряжения», — ответили в пресс-службе предприятия на запрос «За рулем».

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Однако самая распространенная неофициальная версия такой реструктуризации такова: убрав дифференциацию производств по различным моделям, руководство АВТОВАЗа получило возможность оперативнее переводить работников с одного участка на другой.

В условиях дефицита полупроводников и ужесточившихся санкций под наибольший удар попали машины на французской платформе B0, тогда как Гранта и обе Нивы имеют некоторые шансы на возвращение к былым темпам выпуска.

Одна из мер в этом направлении — выпуск упрощенных модификаций, без некоторых электронных систем.

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Фото: Thomas Körbel / DPA / TASS