Новая Нива или японский внедорожник с пробегом? - неожиданный вывод

При одинаковой стоимости этих внедорожников выбор оказывается очень непростым.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания России, сравнил два очень похожих трехдверных внедорожника: Lada Niva Legend и Suzuki Jimny. Эти машины стоят одинаково, если, конечно, рассматривать новую Ниву и подержанный Джимни 2007–2008 годов выпуска с пробегом около 80 тысяч километров.

Казалось бы, Suzuki Jimny должен превосходить Ниву — это более современная разработка и, что важнее всего, японская. А значит, автомобиль должен быть качественным, надежным, хорошо оснащенным, комфортным и ликвидным. Всё так, но наш эксперт Александр Виноградов нашел четыре важных фактора, которые заставляют крепко задуматься: так все же новая Нива или подержанный Jimny? Судите сами.

Высокий центр тяжести вкупе с мягкой подвеской и короткой базой делают «походку» Jimny по асфальту не такой уверенной, как у Нивы, — это не универсальный городской кроссовер. Его раскачивают проезжающие мимо фуры, а на скользкой дороге приходится постоянно работать рулем. Второй ряд теснее, чем в Ниве, а багажника практически нет: раз рюкзак, два рюкзак — и он битком. Suzuki Jimny охотнее ржавеет. И это не было бы бедой, если бы слабым местом не оказались места крепления кузова к раме, — объяснять серьезность проблемы не нужно. Хлопоты могут доставить рулевой редуктор, который склонен к «травле» масла через прокладки, а также полноприводная трансмиссия, которая не любит постоянной езды с подключенными передними колесами. Ремонт этих узлов дешевым не будет.

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В итоге Нива со своими плюсами и недостатками вполне сопоставима с Suzuki Jimny. У них даже расходы на эксплуатацию одинаковы. Так какой внедорожник взять?

Ответ на этот вопрос и рассказ о прочих особенностях Lada Niva Legend и Suzuki Jimny вы найдете в апрельском номере «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «С рамой или без?», опубликованной в №4/2022 журнала «За рулем».