3 иномарки с пробегом и вечным (ну, почти) двигателем

Эти автомобили можно купить тысяч за 300-400, а прослужат они еще не одну сотню тысяч километров.

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Средний возраст автомобилей в стране — 14 лет, и на таких машинах ездит большинство автомобилистов. А значит тут и выбор большой — 10–15 лет назад продажи новых автомобилей шли очень хорошо (пики продаж пришлись на 2008 и 2012 годы, со спадом в 2009 и 2010 годах). При этом шанс найти машину в хорошем состоянии достаточно велик, чтобы начать охоту.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал несколько моделей тех годов выпуска, к которым стоит присмотреться — стоят они, как подержанные Лады примерно тех же годов, но заметно отличаются комфортом и надежностью. Остается только подобрать хорошо сохранившийся экземпляр.

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Если марка вам не так важна, и вы цените простоту и надежность, то стоит вспомнить Fiat Albea. Экземпляры 2011–2012 годов выпуска сегодня имеют пробег порядка 60–150 тысяч километров. При условии ресурса двигателя более 300 тысяч километров это можно считать затянувшейся «обкаткой». И такие чудеса надежности демонстрирует 1,4-литровый двигатель мощностью 77 л.с. Механическая коробка передач уступает совсем немного и потребует ремонта с заменой сцепления только на пробеге около 250 тысяч километров. Молодцом держится и кузов. Без мелких неприятностей, конечно, не обходится, но устраняются они быстро и недорого.

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У этой «добычи» пробег будет около 200 тысяч километров. Зато у нее салон просторнее, а выбор моторов и коробок — богаче: есть двигатели объемом 1.3 (82 л.с.), 1.6 (98 л.с.) и 2.0 (135 л.с.) литра, а также механика и автомат. При этом разница в цене этих версий практически отсутствует. Что касается ресурса, то двигатели ходят по полмиллиона километров (исключение — мотор объемом 1,6 литра, но 300 тысяч он пройдет). Механика требует ремонта примерно раз в 150 тысяч километров, а автомат ходит без ремонта 200–250 тысяч. Единственный недочет — невысокая стойкость к коррозии.

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Пробег этого автомобиля тоже будет в районе 200 тысяч километров, но кого это волнует, если вам нужен экземпляр с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 102 л.с. Его уже окрестили «вечным двигателем». Мотор объемом 1,4 литра (75 л.с.) выхаживает 250 тысяч километров, а турбированный 1,8-литровый агрегат (150 л.с.) — более 300 тысяч (но не его навесное оборудование, такое как турбокомпрессор, масляный насос и прочее по мелочи). Отличный, хоть и редкий, автомат Aisin (O9G) хорош, а механические коробки служат более 250 тысяч километров без вмешательств. Чего еще надо? Прочную подвеску (имеется) и стойкий к коррозии кузов (есть).

Это далеко не все автомобили из коллекции наводок Сергея Зиновьева. Еще о четырех надежных возрастных моделях читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Кризисы среднего возраста», опубликованной в номере 04.2022 журнала «За рулем».

Фото: Depositphotos, компании-производители