Назван кроссовер дешевле и лучше новой Нивы

Эту десятилетнюю иномарку можно купить тысяч за 700, и на ней не будет ни ржавчинки.

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Очень комфортный салон с плотной шумоизоляцией, отточенная эргономика, приемлемая управляемость, не требующая подруливаний на любой скорости, обслуживание на уровне цен бюджетных моделей, неубиваемая подвеска, отсутствие ржавчины от слова совсем, даже на сколах… Это, пожалуй, самый недооцененный автомобиль на рынке. Прибавьте к этому еще абсолютное отсутствие к нему интереса со стороны гаишников и угонщиков, и вы получите кроссовер, о котором, казалось бы, не слышали.

Но вы слышали и даже много раз видели его. Это Peugeot 3008, о котором бродит немало мифов. По вместимости, а значит и по практичности, он сопоставим с Renault Duster, его просвет — 180 мм, а привод — передний, что не требует дополнительных денег на обслуживание.

Выбор агрегатов большой — турбодизель с роботом (неплохое сочетание, но дорого), турбированный бензиновый мотор THP (150 и 156 л.с.) с классическим автоматом Aisin (динамично, но дорого и проблемно), а также атмосферные 120 лошадей на механике (VTi, 120 л.с.) — идеально и недорого.

По всем параметрам это весьма комфортный кроссовер, у которого только одно противоречивое место — двигатель EP6, созданный в сотрудничестве с BMW. Но его характеристики до сих пор поражают: при езде по трассе атмосферная версия потребляет около 5 литров на сотню и в путешествиях на скоростях 90–100 км/ч бака хватает на 1000+ км. При этом мотор тихий, а его обслуживание довольно доступно: в неофициальном, но специализированном подмосковном сервисе ТО стоит 8000 рублей. Родное масло Total обойдется сравнительно недорого даже по нынешним временам.

Замена сцепления потребуется раз в 150 тысяч километров, подвеска требует обычного внимания, а в ремонте не слишком дорога. Но вот двигатель…

Про двигатель многое — байки. Взять хотя бы помпу охлаждения. В 2010-м ее признали расходником и решили, что владельцы будут ее менять каждые 15–20 тысяч километров. Но перед этим ее сделали из пластика, хотя до этого устанавливались вечные помпы из металла. Металлическую помпу можно установить и сегодня — и забыть про течи антифриза.

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Главный плюс мотора 10-12-летнего 3008-го — чугунные гильзы. Главный минус — масложор, растягивающаяся цепь ГРМ и нагар на клапанах. Все это требует регулярных вложений в двигатель. Специалисты рекомендуют менять цепь ГРМ раз в 70–90 тыс. км пробега в зависимости от манеры вождения владельца. Масло — раз в 5000–7500 км пробега в случае с турбоверсией и раз в 7500–10 000 км, если у вас атмосферник.

За время производства бензиновый двигатель EP6 не раз модернизировали. И мы делали подробный материал об эволюции этого мотора.

Масложор в большинстве случаев лечится относительно недорого — заменой маслосъемных колпачков. В неофициальном сервисе это стоит около 25 тысяч рублей (15 тысяч за работу, около 3 тысяч за прокладку и в районе 5 тысяч за маслосъемники, плюс долив жидкостей), что, учитывая отсутствие прочих непредвиденных расходов и невысокую стоимость ТО, приемлемо.

И это еще не все интересные «альтернативы» с пробегом новой Ниве Легенде (по цене, конечно же). Еще 6 интересных вариантов вы найдете в статье Сергея Зиновьева «7 самых дешевых кроссоверов на вторичке. Есть проблемные».

Стоит ли покупать машину старше 10 лет? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC.

О том, как правильно обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем».

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Фото: Peugeot