Стоит ли покупать машину старше 10 лет?

Эксперт «За рулем» рассказал о главных опасностях при поиске машины с пробегом.

Какой срок годности у автомобиля?

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Некоторые заводы оговаривают срок службы своих изделий. Например, для переднеприводных Лад это 8 лет или 120 тысяч км, для некоторых моделей Hyundai — 6 лет или 180 тысяч км.

К реальности это имеет отдаленное отношение. Формально подразумевается, что за этими границами неминуемо скажется естественный износ кузова и главных агрегатов. Наивно ждать, чтобы они после 150 тысяч были как новые.

Износ, само собой, зависит от характера и условий эксплуатации, а также ухода. Большинство машин к 10 годам отнюдь не развалюхи, если за ними следили и не накручивали по 50 тысяч км в год. У многих и к 12 годам ещё вполне бодрый кузов — главный элемент, определяющий остаточный ресурс. Новый двигатель к кузову приладить можно, а вот новый кузов к двигателю… так уже давно не делают.

Как выбрать ухоженный экземпляр на вторичке?

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Словом, на машинах 10–15 лет никто не ставит крест. Среди них есть сохранившиеся лучше или хуже. Задача — найти ухоженную. Разумеется, за адекватные деньги. А поиск логично вести среди моделей с репутацией изначально более живучих, но не премиальных. «Премиум» за эти деньги — что-то из 1990‑х: состояние не лучше, прошлое ещё более таинственное, а обслуживание заметно дороже. Но — кому что по душе, решайте сами.

У немолодых машин цена не всегда зависит от их реальных кондиций, пробега и комплектации. Многие продают хорошие экземпляры по «среднерыночной» цене, а некоторые из корысти завышают стоимость убитых машин. Часто приходится смотреть десятки предложений.

На что обратить внимание при осмотре автомобиля с пробегом?

Начинайте с ПТС. Дубликат? Подозрительно. Выясните причину. И не со слов продавца. Для проверки автомобиля есть множество онлайн-сервисов. Как платных, так и бесплатных.

Первый владелец — юридическое лицо? Почти наверняка работала в такси или ввезена салоном-перекупщиком с пробегом, неизвестным и уже неопределимым.

Проверки по электронным базам могут выявить ДТП, о котором «ничего не знал» продавец.

В идеале — найти машину с двумя-тремя владельцами в послужном списке. Человек, который берет автомобиль надолго, обычно обеспечивает ему должный уход. Шесть-восемь владельцев за 12–15 лет — что-то не так. Обратите внимание на срок владения у последнего хозяина. Если меньше года — высока вероятность, что он выявил какой-то трудноизлечимый дефект и хочет быстрее спихнуть товар.

Рекомендации «За рулем»

Почти у всех моделей в возрасте 10–15 лет простые моторы с чугунными блоками и ремонтными размерами. Это плюс. Минус — при пробегах 150–200 тысяч км у многих наверняка демонтирован нейтрализатор. Могут возникнуть сложности на техосмотре — при смене владельца он остался обязательным.

Два самых очевидных направления поиска — «второй» Ford Focus и Renault Logan. Focus за 300–350 тысяч рублей выходит 2006–2007 года с пробегом около 150 тысяч км. Logan можно найти моложе — лет десяти — и с меньшим пробегом. Оставим их в стороне, о них всё сказано.

В числе прочих есть резон рассматривать немассовые модели, которые в России «не пошли». На них ниже спрос — и приятнее цены. А сложности с запчастями по мере развития «разборок» и сетевой торговли не так ужасны, как раньше.

Мы прошерстили рынок автомобилей с пробегом и нашли для вас 7 отличных иномарок по цене 300–400 тысяч рублей.

А еще мы прошлись по автосалонам и выяснили реальные цены на новые авто популярных моделей.

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Фото: Сергей Бобылев, Владимир Саяпин/ТАСС