Реальные цены: мы прошлись по дилерам и всё выяснили

Многие производители останавливают продажи в России, и дилеры на этом фоне распродают остатки по сильно завышенным ценам.

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А покупатели берут, потому что боятся, что станет еще дороже. Специально для читателей «За рулем» эксперт Юрий Тимкин прошелся по десятку автосалонов и ознакомился с ценами. Приводим здесь некоторые интересные пункты его маршрута.

Кстати, помните ситуацию с дефицитом машин месячной давности? Тогда дилеры накидывали где по 200–300 тысяч, а где и по полмиллиона рублей, взамен навязывая салонные коврики, защитную сетку и прочую мелочь... Сейчас обязательных допов нет! Но доплачивать относительно РРЦ приходится подчас еще больше.

Вот какие цены сообщали нашему эксперту менеджеры в автосалонах.

Toyota RAV4 — полный привод, 2 л, вариатор, комплектация Комфорт; цена у дилера — 5,3 млн рублей. Для сведения: РРЦ (рекомендованная розничная цена) на такую комплектацию на момент написания заметки составляет 3 035 000 рублей.

— полный привод, 2 л, вариатор, комплектация Комфорт; цена у дилера — Для сведения: РРЦ (рекомендованная розничная цена) на такую комплектацию на момент написания заметки составляет 3 035 000 рублей. Renault Duster — полный привод, двигатель объемом 2 л; цена у дилера — 2,4 млн рублей. РРЦ на комплектацию Style (топ-версия, полный привод, 2,0, бензин, только МКП) — от 2 049 000 рублей.

— полный привод, двигатель объемом 2 л; цена у дилера — РРЦ на комплектацию Style (топ-версия, полный привод, 2,0, бензин, только МКП) — от 2 049 000 рублей. Kia Seltos — подходящий нам кроссовер c 2-литровым мотором и полным приводом сейчас реально взять за цену 3,5 млн рублей. РРЦ такие машины начинаются от 2 374 900 рублей (комплектация Style).

— подходящий нам кроссовер c 2-литровым мотором и полным приводом сейчас реально взять за цену РРЦ такие машины начинаются от 2 374 900 рублей (комплектация Style). Skoda Kodiaq — дизельную версию дилер оценил в... 6 млн рублей. А кроме того, предложил точно такую же дорестайлинговую — на 500 тысяч дешевле. РРЦ на дизельные полноприводные машины сейчас составляют 2 643 000 рублей (Ambition) и 2 818 000 рублей (Style).

— дизельную версию дилер оценил в... А кроме того, предложил точно такую же дорестайлинговую — на 500 тысяч дешевле. РРЦ на дизельные полноприводные машины сейчас составляют 2 643 000 рублей (Ambition) и 2 818 000 рублей (Style). Lada Vesta Cедан — 1,6 л, 113 л.с., вариатор; машину в исполнении Luxe Enjoy Pro можно приобрести у дилера за 1 870 900 рублей. Рекомендованная цена завода на нее составляет чуть менее 1,5 млн рублей.

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Уточним, что речь идет о реальных ценах у конкретных дилеров в Москве — их названия мы не приводим, так как сегодня все очень индивидуально и меняется чуть ли не каждый день.

Как видим, где-то наценки больше, а где-то меньше. Кроме того, ситуация разнится и по другим статьям: в некоторых автосалонах никого нет, а в других ажиотаж, где-то цены скрыты, а где-то — выставлены на обозрение.

Больше вариантов по брендам, а также все подробности о ситуации в разных автосалонах — в полной версии материала.

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