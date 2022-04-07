Динамика, вместительность, просвет... - что главное в кроссовере?

Эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, провели большой сравнительный тест-драйв трех популярных кроссоверов: обновленных Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Subaru Forester.
Изучив машины вдоль и поперек и применив традиционную для издания балльную систему оценки, они определили самый оптимальный вариант, подходящий на все случаи жизни.
Hyundai Santa Fe
Плюсы:
- стильные внешность и интерьер,
- просторный салон,
- тяговитый двигатель.
Минусы:
- недочеты управляемости и строптивый робот,
- недостаточный акустический комфорт,
- небольшой дорожный просвет.
Skoda Kodiaq
Плюсы:
- хорошо сбалансированное шасси,
- экономичный и тяговитый двигатель,
- продуманный салон,
- хорошие возможности на бездорожье.
Минусы:
- небольшой дорожный просвет,
- скучная внешность.
Subaru Forester
Плюсы:
- живой характер шасси,
- отличная геометрическая проходимость,
- хорошо настроенная система полного привода.
Минусы:
- недостаток динамики,
- небольшой багажник.
Кроме этого у автомобилей есть много существенных особенностей, благодаря знанию о которых можно легко подобрать автомобиль под свои нужды. А какой автомобиль больше по душе вам? Оставьте свой голос в опросе ниже.
Узнать больше о кроссоверах Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Subaru Forester можно в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Роботехника», опубликованной в журнала «За рулем» №4/2022.