Динамика, вместительность, просвет... - что главное в кроссовере?

Мы сравнили три популярных кроссовера японской, корейской и европейской школы. У всех нашлись весомые недостатки, причем разные.

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Эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, провели большой сравнительный тест-драйв трех популярных кроссоверов: обновленных Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Subaru Forester.

Изучив машины вдоль и поперек и применив традиционную для издания балльную систему оценки, они определили самый оптимальный вариант, подходящий на все случаи жизни.

Hyundai Santa Fe

Плюсы:

стильные внешность и интерьер,

просторный салон,

тяговитый двигатель.

Минусы:

недочеты управляемости и строптивый робот,

недостаточный акустический комфорт,

небольшой дорожный просвет.

Skoda Kodiaq

Плюсы:

хорошо сбалансированное шасси,

экономичный и тяговитый двигатель,

продуманный салон,

хорошие возможности на бездорожье.

Минусы:

небольшой дорожный просвет,

скучная внешность.

Subaru Forester

Плюсы:

живой характер шасси,

отличная геометрическая проходимость,

хорошо настроенная система полного привода.

Минусы:

недостаток динамики,

небольшой багажник.

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Кроме этого у автомобилей есть много существенных особенностей, благодаря знанию о которых можно легко подобрать автомобиль под свои нужды. А какой автомобиль больше по душе вам? Оставьте свой голос в опросе ниже.

Узнать больше о кроссоверах Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Subaru Forester можно в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Роботехника», опубликованной в журнала «За рулем» №4/2022.