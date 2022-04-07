Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — журнал За рулем

Динамика, вместительность, просвет... - что главное в кроссовере?

Мы сравнили три популярных кроссовера японской, корейской и европейской школы. У всех нашлись весомые недостатки, причем разные.

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Эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, провели большой сравнительный тест-драйв трех популярных кроссоверов: обновленных Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Subaru Forester.

Изучив машины вдоль и поперек и применив традиционную для издания балльную систему оценки, они определили самый оптимальный вариант, подходящий на все случаи жизни.

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

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Hyundai Santa Fe

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Плюсы:

  • стильные внешность и интерьер,
  • просторный салон,
  • тяговитый двигатель.

Минусы:

  • недочеты управляемости и строптивый робот,
  • недостаточный акустический комфорт,
  • небольшой дорожный просвет.

Skoda Kodiaq

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Плюсы:

  • хорошо сбалансированное шасси,
  • экономичный и тяговитый двигатель,
  • продуманный салон,
  • хорошие возможности на бездорожье.

Минусы:

  • небольшой дорожный просвет,
  • скучная внешность.

Subaru Forester

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Плюсы:

  • живой характер шасси,
  • отличная геометрическая проходимость,
  • хорошо настроенная система полного привода.

Минусы:

  • недостаток динамики,
  • небольшой багажник.

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

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Кроме этого у автомобилей есть много существенных особенностей, благодаря знанию о которых можно легко подобрать автомобиль под свои нужды. А какой автомобиль больше по душе вам? Оставьте свой голос в опросе ниже.

Узнать больше о кроссоверах Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Subaru Forester можно в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Роботехника», опубликованной в журнала «За рулем» №4/2022.

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Мы сравнили три популярных кроссовера японской, корейской и европейской школы. У всех нашлись весомые недостатки, причем разные.

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325472Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325473Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325474Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325475Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325468Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325469Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325470Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325471Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?
Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Мы сравнили три популярных кроссовера японской, корейской и европейской школы. У всех нашлись весомые недостатки, причем разные.

Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325468Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325469Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325474Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325470Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325475Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325471Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325473Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере? — фото 1325472Динамика, вместительность, просвет... — что главное в кроссовере?

Какой из кроссоверов нашего очередного сравнительного теста вам больше по душе?

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