Гаражный изобретатель придумал, как экономить бензин — журнал За рулем

Гаражный изобретатель придумал, как экономить бензин

Эксперт «За рулем» разобрался в сути такой доработки и все популярно объяснил.

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У этого ролика несколько миллионов просмотров. На видео уфимский изобретатель Фарваз Муниров усовершенствовал систему подачи воздуха с помощью установки металлического кольца. Уверяет, что дело это несложное, и такое изобретение помогает экономить до 4 л бензина на 100 км.

Автор говорит, что весь секрет в завихрении воздуха, которое и создает металлическое кольцо. В результате воздух лучше перемешивается с бензином.

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В обсуждении этого «чуда» автомобилисты разошлись во мнениях. Кто-то считает, что идея удачная и надо обязательно ее опробовать, кто-то обвиняет изобретателя в том, что тот не знает законов физики и таким «улучшением» можно попросту угробить двигатель. А что на самом деле?

Гаражный изобретатель придумал, как экономить бензин

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Гаражный изобретатель придумал, как экономить бензин
— Какое там ноу-хау! Попытки закручивать поток воздуха были еще на карбюраторных автомобилях чуть ли не полвека назад. Тогда к карбюратору снизу тоже присоединяли нечто вроде тангенциально расположенных лопастей, которые вроде бы должны закрутить поток. Здесь автор идеи предлагает закрутить поток после дроссельного узла, перед впускным трубопроводом. Только проблема в том, что у воздушных трактов, идущих к каждому цилиндру после карбюратора или дроссельного узла, разная форма и длина.

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Причем геометрию этих каналов на заводе тщательно подбирают, чтобы получить одинаковое наполнение всех цилиндров. Поэтому «одно закручивание потока на всех» не даст никакого эффекта.

Зато заводские инженеры давно закручивают поток, подбирая форму впускного канала. Профилируя канал соответствующим образом, они прекрасно освоили создание вихря в цилиндре после того, как смесь пройдет сквозь открытый клапан. Такой вихрь действительно полезен, потому что улучшает продувку цилиндра и оптимально смешивает воздух с поданным форсункой топливом.

Гаражный изобретатель придумал, как экономить бензинВпускной трубопровод двигателя Нивы. Обратите внимание, насколько разный путь проходит поток воздуха от дроссельного узла до первого и четвертого цилиндров. Весь вихрь успеет успокоиться.
Впускной трубопровод двигателя Нивы. Обратите внимание, насколько разный путь проходит поток воздуха от дроссельного узла до первого и четвертого цилиндров. Весь вихрь успеет успокоиться.

Наш вердикт

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Идея не нова, много кто пробовал так делать. Но в таком исполнении и на этих автомобилях, по сути, бесполезна. Ничего не даст это дополнительное кольцо, хотя и вреда машине тоже не нанесет. А что касается восторженных отзывов владельцев... Вероятно, люди попадают под обаяние «изобретателя» и видят то, что вроде как должны увидеть, — якобы положительный эффект.

Если измерить расход топлива грамотно, окажется, что никакой экономии топлива не происходит. Так что не верьте всему, что можно прочитать или посмотреть в интернете. Лучше заходите почаще на наш сайт или YouTube-канал, где эксперты «За рулем» — старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России — всегда готовы делиться своими знаниями и опытом.

Видео: YouTube

Фото: «За рулем»

Гаражный изобретатель придумал, как экономить бензин

Эксперт «За рулем» разобрался в сути такой доработки и все популярно объяснил.

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