Хотел Kodiaq, купил Santa Fe. И вот почему

Кроссовер Skoda Kodiaq временно не продается (если только из дилерских запасов). А его одноклассника Hyundai Santa Fe можно найти практически в любой комплектации.

До момента, как Skoda (и другими компании из концерн Volkswagen) приостановила деятельность в России, кроссовер Kodiaq продавался лучше Hyundai Santa Fe. Теперь конкурент имеет все шансы отыграться.

Какими плюсами «кореец» может привлечь?

Моторы мощнее

Материалы по теме Честный тест популярного кроссовера: за что его только любят?

Hyundai в противоположность Шкоде оснащается бензиновыми моторами только в атмосферном исполнении. И они мощнее: вместо 125–180 л.с. двигателей 1.4 TSI и 2.0 TSI у корейского кроссовера — 2.5 MPI и 3.5 MPI отдачей 180 и 249 «лошадей» соответственно. С ними сочетаются классические автоматы. Многие доверяют такому сочетанию больше, чем наддувным агрегатам с преселективными роботами Шкоды.

И дизели у Шкоды слабее: 150 сил против 199. Только тут по коробкам уже паритет. Hyundai для двигателя на тяжелом топливе тоже использует робот с двумя сцеплениями.

Внутри просторнее

Kodiaq может быть семиместным, но на третий ряд даже детей не всяких посадишь. Santa Fe на галерке просторнее: там и взрослые пару часов легко просидят. Для большой семьи «кореец» окажется удобнее.

Выглядит ярче

Skoda не без изюминок снаружи, но в целом скучна. К интерьеру та же претензия. Hyundai тоже на любителя, однако эмоций вызывает больше. И салон у «корейца» интереснее.

Skoda Kodiaq. Hyundai Santa Fe.

Цена ниже

По прайсу Hyundai Santa Fe стоит от 3,4 млн рублей с базовым мотором 2.5 и переваливает за 4 млн с топовой «шестеркой» 3.5. Реальные цены, естественно, выше. Хотя оставшиеся в наличии Кодиаки продают дороже: рассчитывайте как минимум на 5–5,5 млн рублей.

В защиту Кодиака

Он легко укладывается по расходу бензина в 10 л/100 км. У Santa Fe показатели существенно выше.

И едет Kodiaq отменно.

После недавнего рестайлинга у него появились матричные светодиодные фары, лучше которых среди одноклассников по качеству работы ничего нет.