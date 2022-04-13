5 кроссоверов с отличной управляемостью - каждый до 1,5 млн рублей

Премиальные марки оставили в стороне. Выбирали из массовых моделей, которые способны и удовольствие от управления доставить, и в эксплуатации не разорить.

Теоретически кроссовер должен управляться хуже легковой модели. Подвеска у кроссовера чуть мягче, ведь он предназначен для езды не только по асфальту. Центр тяжести выше, масса обычно больше. Все это негативно сказывается на поведении автомобиля.

Однако далеко не все кроссоверы эту теорию подтверждают.

Mazda CX-5

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СХ-5 первого поколения перестали выпускать почти пять лет назад. Но даже по сегодняшним меркам японский кроссовер демонстрирует филигранную управляемость. За 1,5 млн можно найти вполне приличный СХ-5 2014–2015 года выпуска с пробегом около 100 тысяч километров.

Причем не важно, какая модификация — с передним или полным приводом. Обе ведут себя (примерно) одинаково. Mazda СХ-5 отлично держит прямую, уверенно стоит на дуге, резво реагирует на команды рулем. Правда, от отточенной управляемости немного пострадал комфорт — на разбитой дороге СХ-5 идет жестковато.

Mazda CX-5 и по сегодняшним меркам отлично едет. Интерьер прост, но отлично скроен. И эргономика у СХ-5 близка к эталонной.

Ford Kuga

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Ford давно приучил нас, что любая его модель прекрасно рулится. И среднеразмерная Kuga тут не исключение. С полутора миллионами можно рассчитывать на экземпляр посвежее Мазды — рестайлинговую Кугу 2016–2017 года выпуска с пробегом 80–100 тысяч километров. Скорее всего, это будет переднеприводный автомобиль с атмосферным мотором 2.5 (150 л.с.) и автоматом.

По быстроте реакций и прозрачности обратной связи на руле Ford ничуть не уступает Мазде. При этом настройки шасси удачнее — правильная управляемость не помешала хорошей плавности хода. По неровной дороге Ford едет мягче СХ-5.

Даже моноприводная Kuga обладает прекрасным шасси и великолепно управляется. Салон с гигантской передней панелью нравится не всем, но с точки зрения удобства водителя претензий ноль.

Nissan Qashqai

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Nissan Qashqai был одним из пионеров компактных кроссоверов с истинно легковой управляемостью. На вторичке за 1,5 млн предлагают кроссоверы 2014–2015 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым мотором, вариатором и передним приводом.

По управляемости Qashqai слегка уступает Мазде и Форду. Тем не менее едет не хуже многих легковушек. Тут свою роль играет не только хорошая настройка ходовой части, но и небольшая масса с компактным кузовом. Единственный минус — при переборе скорости он больше склонен к скольжению передней осью.

Nissan комфортнее Мазды на плохих дорогах. И лишь немного уступает по мягкости подвесок Форду.

Nissan Qashqai до сих пор остается в списках бестселлеров. Любителям низкой посадки за рулем в Ниссане будет неудобно.

Skoda Yeti

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Модели концерна Volkswagen всегда отличались прекрасными повадками, неважно, какого они класса и размера. Кроссовер Skoda Yeti не исключение. За полтора миллиона можно найти переднеприводный экземпляр с атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и автоматом. Или с турбомотором 1.4 и роботом. Также попадаются полноприводные Yeti, но на год-два старше — 2014–2015 года выпуска.

В зависимости от того, какой привод — передний или полный, задняя подвеска будет, соответственно, полузависимой или многорычажной. Но на любом шасси и с любым мотором Yeti шикарно рулится благодаря выверенным настройкам рулевого управления и небольшим кренам с хорошим распределением массы по осям.

Вдобавок небольшая масса и компактные размеры делают Yeti практически эталоном среди одноклассников по части управляемости. На плохой дороге Skoda может показаться жестковатой. Но не критично. Так что, если хочется небольшой городской кроссовер с интересным шасси, это отличный выбор.

Внешность Skoda Yeti вызывает неоднозначную реакцию — есть те, кто от нее в восторге, и те, кому она категорически не нравится. Интерьер Шкоды радует не только хорошими материалами, но и выверенной эргономикой.

Volkswagen Tiguan

Если нетривиальный дизайн Yeti режет глаз, тогда наверняка приглянется Volkswagen Tiguan с более сдержанной и строгой внешностью. Кроссовер первого поколения за назначенную сумму будет 2014–2015 года, с турбомотором 1.4 (122 либо 150 л.с.) и передним приводом.

Как и Yeti, Tiguan первого поколения построен на не новой, но хорошо в свое время настроенной платформе PQ35. А потому и рулится отменно. Как и Шкода, своим поведением на асфальте он напоминает скорее компактный хэтчбек.

Volkswagen Tiguan не блещет ярким дизайном, зато его внешность долго не стареет. За рулем Тигуана будет удобно водителю любой комплекции.

Что берем?

Даже без премиума среди кроссоверов с пробегом немало моделей, которые могут доставить удовольствие от вождения. И большие клиренс и масса вовсе не означают, что кроссовер будет вести себя на асфальте хуже легковушек. Даже если вы собираетесь ездить исключительно в городе, любой из этой пятерки станет отличным вариантом.

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Фото: фирмы-производители