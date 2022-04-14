Почему колодки сжирают тормозные диски? Есть ответ

Рост цен на запчасти и прекращение поставок многих автокомпонентов в Россию заставляют более обдуманно выбирать расходники, ведь восстановительный ремонт теперь обходится слишком дорого.

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Тормоза — одна из важнейших систем автомобиля, которая напрямую влияет на комфорт и безопасность. Часто мы тщательно подбираем тормозные диски, а колодки берем какие есть или те, что посоветует продавец.

В новых реалиях такой подход грозит высокими тратами — заменой следующего комплекта колодок вместе с тормозными дисками или барабанами. А ведь рынок уже наводнили «непонятные» азиатские бренды и хуже того — подделки под продукцию известных европейских производителей, которые в реальности больше не поставляют свои изделия в Россию.

Стальная хватка

Недобросовестные производители замешивают в материал фрикционных накладок много дешевой стальной стружки, которая быстро истирает тормозные диски. Подход ясен: чем больше грубых абразивов, тем «жестче» колодка. Повышаются коэффициент трения и эффективность торможения. Однако налицо негатив: такие колодки сильно шумят, быстрее изнашиваются и активно изнашивают тормозные диски. К тому же дозировать усилие на педали тормоза сложнее.

Снять задние тормозные колодки на автомобилях Kia Rio/Hyundai Solaris можно отвернув два болта крепления направляющих и отведя суппорт в сторону. Установить новые колодки задних тормозных механизмов взамен изношенных не так просто. Вначале нужно ввернуть поршень внутрь цилиндра. Если нет приспособления, это можно сделать с помощью острогубцев, одновременно вдавливая и поворачивая поршень.

Смазка в колодках

Интересно, что в состав фрикциона качественной колодки входит более 30 компонентов! Их пропорции точно рассчитывают инженеры. Тут и безопасные для здоровья абразивы, и различные волокна, и различные металлы. На смену вредному асбесту, запрещенному еще в 90-х, пришли органические соединения, сульфиды металлов, синтетические материалы и даже смазочные вещества!

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Да-да! Смазывающие материалы очень нужны тормозным колодкам. Они берегут колодку от ускоренного износа и делают ее «тише». Благодаря правильно подобранным пропорциям абразивов и синтетических смазок водитель может более точно дозировать усилие на педали. К тому же состав должен качественно отводить тепло, иметь высокую структурную целостность, чтобы не крошиться при высоких нагрузках и температурах.

Как вы думаете, будут ли производители контрафакта или копеечных китайских колодок скрупулезно подбирать состав и заботиться о характеристиках своей продукции? Вряд ли!

Что выбрать?

Для повседневной езды неплохо подойдут даже бюджетные тормозные колодки известных брендов. Они сберегут от преждевременного износа дорогостоящие тормозные диски без ущерба для безопасности. Но даже их стоимость сегодня прилично выросла, а многих уже нет в нашей стране.

Именно поэтому в продаже появились оптимальные тормозные колодки под брендом «За рулем» для иномарок и отечественных автомобилей. При высоком качестве они стоят недорого, так как производятся в России, на самом передовом оборудовании.

Задние тормозные колодки для Kia Rio/Hyundai Solaris. Передние тормозные колодки для Kia Rio/Hyundai Solaris.

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