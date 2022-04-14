Почему колодки сжирают тормозные диски? Есть ответ

Тормоза — одна из важнейших систем автомобиля, которая напрямую влияет на комфорт и безопасность. Часто мы тщательно подбираем тормозные диски, а колодки берем какие есть или те, что посоветует продавец.
В новых реалиях такой подход грозит высокими тратами — заменой следующего комплекта колодок вместе с тормозными дисками или барабанами. А ведь рынок уже наводнили «непонятные» азиатские бренды и хуже того — подделки под продукцию известных европейских производителей, которые в реальности больше не поставляют свои изделия в Россию.
Стальная хватка
Недобросовестные производители замешивают в материал фрикционных накладок много дешевой стальной стружки, которая быстро истирает тормозные диски. Подход ясен: чем больше грубых абразивов, тем «жестче» колодка. Повышаются коэффициент трения и эффективность торможения. Однако налицо негатив: такие колодки сильно шумят, быстрее изнашиваются и активно изнашивают тормозные диски. К тому же дозировать усилие на педали тормоза сложнее.
Смазка в колодках
Да-да! Смазывающие материалы очень нужны тормозным колодкам. Они берегут колодку от ускоренного износа и делают ее «тише». Благодаря правильно подобранным пропорциям абразивов и синтетических смазок водитель может более точно дозировать усилие на педали. К тому же состав должен качественно отводить тепло, иметь высокую структурную целостность, чтобы не крошиться при высоких нагрузках и температурах.
Как вы думаете, будут ли производители контрафакта или копеечных китайских колодок скрупулезно подбирать состав и заботиться о характеристиках своей продукции? Вряд ли!
Что выбрать?
Для повседневной езды неплохо подойдут даже бюджетные тормозные колодки известных брендов. Они сберегут от преждевременного износа дорогостоящие тормозные диски без ущерба для безопасности. Но даже их стоимость сегодня прилично выросла, а многих уже нет в нашей стране.
Именно поэтому в продаже появились оптимальные тормозные колодки под брендом «За рулем» для иномарок и отечественных автомобилей. При высоком качестве они стоят недорого, так как производятся в России, на самом передовом оборудовании.