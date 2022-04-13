3 секретных способа сэкономить при покупке авто

Они широко известны, но в суете, связанной с приобретением, вы можете упустить, что можно отказаться от вещей, которые вам вовсе не нужны...

Материалы по теме Покупатели Lada смогут отказаться от новых «допов»

Еще свежа в памяти ситуация с непомерными дилерскими накрутками за так называемые допы, да и новые обстоятельства также не способствуют стабилизации цен на новые авто. Однако, если нужно купить автомобиль у официального дилера, есть способы немного упростить себе задачу. Самой доступной маркой в России остается Lada, поэтому нижеследующий разбор сделаем на основе именно этого бренда.

Тем более что именно Lada сделала реальным этот «расширенный пакет возможностей» для снижения цены автомобиля прямо перед его покупкой. Что это за способы?

Способ 1. Отказ от набора автомобилиста (2400 руб.)

С 1 декабря 2021 года АВТОВАЗ, как и было обещано, вывесил на официальном сайте прайсы с «дополнительными вариантами», но от этих вариантов можно отказаться. Так, согласно сайту Lada.ru, в набор автомобилиста входит: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б. Пояснение гласит:

Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

К слову, цена набора автомобилиста — 2400 рублей.

Способ 2. Бесплатные цвета (6000–8000 руб.)

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Они, в отличие от предыдущего способа сэкономить, есть у большинства брендов (как минимум, отсутствует доплата за белый), но раз уж мы говорим про Ладу, перечислим бесплатные цвета кузова для вазовских машин, не требующие доплаты в 6–8 тысяч рублей. И да, в случае с АВТОВАЗом иногда это не только белый цвет — как правило, это любой «неметаллик», имеющийся в гамме у модели.

Niva Legend — белый («Белое облако»), темно-зеленый («Несси-2»), черный («Черная пантера»);

Niva Travel — ярко-белый («Айсберг»);

Granta — белый («Белое облако»), черный («Черная пантера»);

Vesta — белый («Ледниковый»);

Largus — белый («Ледниковый»);

XRAY — белый («Ледниковый»).

Способ 3. Отказ от комплекта аксессуаров (8000–30 000 руб.) Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Относительно этого комплекта действует точно такое же пояснение, как и по набору автомобилиста. В комплект входят коврики, защитные сетки, дефлекторы на стекла, защита картера (в отдельных случаях) и другие элементы. В случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля, экономия для разных моделей составит:

Niva Legend — 8000 рублей

Niva Travel — 18 000 рублей

Granta — 18 000 рублей

Vesta- 30 000 рублей

Largus — 22 000 рублей

XRAY — 20 000 рублей

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Фото: Depositphotos