Откровения бывшего шиномонтажника: 7 способов вас обмануть

Чаще всего на шиномонтаже мы переплачиваем за услуги, которые и так включены в стоимость обслуживания. Но есть и нестандартные уловки мастеров.

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Роман, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской, рассказал обо всех известных способах развода и на каждый случай дал дельный совет — как не стать жертвой.

Развод 1. Почистим ступицы

Само собой, ступицы нуждаются в регулярной очистке. Скапливающаяся грязь не дает колесу правильно «сесть» при установке. К тому же такая процедура замедлит коррозию.

В случае, если ступицы действительно сильно грязные, порядочный шиномонтажник заранее предложит услугу по их очистке, но за отдельную плату. Выбор будет за вами, соглашаться или нет.

Однако предприимчивые мастера порой сразу включают чистку ступиц в общую стоимость шиномонтажа. Получается, что услуга навязывается всем клиентам. При этом далеко не всем она действительно нужна.

Как поступить?

В Москве чистка ступиц стоит около 500 рублей. Хотя шиномонтажник обязан это сделать бесплатно при каждой смене колес — оплачивается только обработка медной смазкой. Работа занимает минуту: пару раз пройтись металлической щеткой по ступице на каждом колесе и брызнуть из баллончика. Но в большинстве случаев за очистку просят денег. Давят на то, что ступица проржавела, с ней придется повозиться. Особо наивных и доверчивых раскручивают по полной.

Развод 2. Ваш диск «бьет восьмерку»

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Шиномонтажник утверждает, что ваш диск непригоден для дальнейшей эксплуатации, поскольку «восьмерит». Вам даже могут продемонстрировать биение. Для этого перед установкой на стенд специалист незаметно устанавливает на диск магнит. Далее вам предложат восстановить геометрию диска на специальном станке, недавно приобретенном фирмой. Стоимость «восстановления» может зависеть от жадности шиномонтажника.

Не исключено, что диск действительно поврежден. Чтобы убедиться, что исправление диска все же необходимо, попросите показать на станке процесс ремонта.

Как поступить?

С задней стороны диска, в том месте, где он крепится к ступице, клеится тонкий магнит. Он создает так называемую «восьмерку», которую показывают клиенту и говорят, что надо править диск. Хотя на самом деле «восьмерку» на колесе практически невозможно исправить. Или шиномонтажнику придется угробить на диск минимум полдня.

Но посвящать клиента в детали никто не будет. С него возьмут несколько тысяч рублей, укажут в перечне работ пункт «правка диска» и отнесут диск на станок. Мастер выждет необходимую паузу и... отдаст уже «выправленный» диск. Да еще и продемонстрирует, мол, смотрите, какой он теперь ровный. Большинство на это ведется и даже благодарит за работу.

Развод 3. Болты ржавые, нужно заменить

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В процессе снятия колес специалист может сказать, что болты сильно ржавые, на многих прослаблена резьба. Ситуация с креплением колес критическая, но выход есть. Достаточно прямо в шиномонтажке купить комплект колесных болтов.

Если не глядя согласиться на покупку и замену, то вам поставят ваши же болты, только могут слегка почистить от грязи.

Как поступить?

Развод с заменой крепежа очень распространенный. Прежде чем платить деньги, попросите мастера показать, в чем конкретно проблема. Посмотрите, есть ли коррозия. Если она уже начала «поедать» железо, то резьба на шпильке будет вся ржавая. А если вам говорят, что у болта или гайки сбита грань, надо просить, чтобы предоставили две гайки для сравнения. Если резьба на шпильке сорвана, ее нужно либо снова нарезать, либо поменять шпильку.

Развод 4. Самоклеящиеся грузики лучше обычных

Еще существует отдельный вид заработка на балансировочных грузиках. Схема «развода» простая: клиента убеждают, что при установке обычных грузиков есть риск поцарапать диски, да и внешний вид колес портится. Лучше, чем самоклеящиеся грузики, вы не найдете. Это надежность крепления и привлекательный внешний вид автомобиля.

Как поступить?

Нужно помнить, что самоклеящиеся грузики хоть и смотрятся солиднее, но их стоимость не намного превышает цену обычных грузиков.

Продолжение — на следующей странице.