Названы 3 бэушных кроссовера с вечной АКП

Эксперт «За рулем» выбрал модели с современным многоступенчатым агрегатом, а не с архаичной четырехступенчатой АКП.

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Автоматическая коробка передач ― второй по стоимости агрегат после двигателя. Именно поэтому, выбирая автомобиль, нужно обращать внимание на ее моторесурс. Ремонт АКПП также не из дешевых и производится только на СТО.

Итак, рассмотрим кроссоверы, которые оснащались автоматической коробкой передач с самой лучшей репутацией.

Nissan X-Trail

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Шестиступенчатая коробка-автомат Jatco JF613E была разработана в 2006 году. Агрегат устанавливается на Nissan X-Trail и Renault Koleos, укомплектованных дизельными моторами рабочим объемом 2 литра. Автомат Jatco отличается очень высокой надежностью.

Детали коробки имеют большой запас прочности, однако агрессивная манера вождения и долгое стояние летом в пробках приводят к тому, что масло утрачивает свои свойства. После этого наступает быстрый износ агрегата. При эксплуатации в нагруженном режиме рекомендуется производить замену масла и фильтра каждые два года. Такой интервал обслуживания опережает заводскую рекомендацию на 60 000 км, однако это дает шансы агрегату прослужить 250 000 км. После этого потребуется плановый ремонт с необходимостью замены некоторых деталей.

Nissan X-Trail

Volkswagen Tiguan

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После доработки автомата 09G Фольксваген получил улучшенную шестиступенчатую коробку 09M. Новая трансмиссия получилась очень надежной. Ее начали устанавливать на полноприводные автомобили с двигателями до 3,5 л. Несмотря на множество модификаций с различными маркировками этот агрегат был изготовлен японской компанией Aisin — TF-62SN по заказу концерна Volkswagen.

Теоретический ресурс для 09M составлял 200 тыс. км. Можно встретить удивленные отзывы автовладельцев: пробег 230 000, не возникает даже мелких поломок. Создается впечатление, что коробка способна проездить 300–400 тыс. км. Агрегат действительно способен выдержать такой пробег, но не в городском режиме эксплуатации.

Слабым местом автомата 09M считается теплообменник. По мере появления в масле компонентов износа деталей коробки происходит засорение его сот. В случае ремонта рекуператор рекомендуется заменить на внешний радиатор. Также не следует экономить на качественном масле.

Volkswagen Tiguan

Hyundai Creta

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С 2009 года на Hyundai Creta с двигателями объемом 2 литра устанавливаются шестиступенчатые коробки A6MF1/A6LF1.

В 2011–2012 годах произошла модернизация этих автоматов, благодаря которой были устранены причины появления неисправностей. Агрегат имеет простое устройство и не представляет сложностей в плане ремонта. Заявленный ресурс для A6MF1/A6LF1 составил 180 000 км, однако в процессе эксплуатации коробка показала результат в 300 000 км. Этот фактор оказал большое влияние на рост популярности корейских автомобилей.

Варианты восьмиступенчатых автоматов A8LR1/A8TR1 также имеют отличные эксплуатационные показатели.

Hyundai Creta

Надежность ушла в прошлое?

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К сожалению, выносливые автоматы можно встретить только на автомобилях выпуска начала 2000-х. Это известная коробка 772.4 от Мерседес, которая способна пережить кузов машины. Для фордовской АКПП 4F27E можно было произвести ремонт без снятия с автомобиля. Также к надежным автоматическим трансмиссиям можно отнести А340 от Тойота и джиэмовскую 5L40E.

Время четырехступенчатых автоматических коробок-«полумиллионников» безвозвратно ушло. Для современных АКПП приемлемым считается пробег 180–200 000 км, а далее капремонт. Если же вам повезло и коробка отъездила больше, то будьте уверены: у вас надежный автомат.

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