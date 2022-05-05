Какие работы нужно выполнять с той периодичностью, какую предписывает производитель, а какие можно отсрочить? Что реально сделать самому, а за чем лучше обратиться на сервис? Как провести простейшую диагностику и устранить неисправность? Ответили на все вопросы.

Моторное масло и фильтр

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Если вы проходите ТО по регламенту (обычно раз в 15 тысяч км), то для обеспечения большего ресурса двигателя желательно производить промежуточную замену на половине этого пробега. К официальному дилеру можно не ездить, а выполнить работу самостоятельно либо в недорогом сервисе. Кстати, некоторые автомастерские меняют масло бесплатно при условии, что расходники покупаете у них.

Необязательно использовать масло одного и того же производителя. Небольшой остаток старого масла, который всегда присутствует в моторе, вреден только тем, что масло старое, а не тем, что оно другого бренда. Нет необходимости промывать мотор — зря потратите время и деньги. За исключением случаев, когда приобрели подержанную машину и двигатель очень грязный внутри.

Если автомобиль ездит совсем мало, то замену масла следует проводить не реже чем раз в год. И не считайте это требование дилера разводом. За год масло, находясь в двигателе, интенсивно окисляется и теряет свои свойства.

Редкие (раз в год) замены масла не повод, чтобы не следить за его уровнем. Проверка занимает всего пару минут, но может спасти от больших неприятностей.

Воздушный фильтр

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За последние пару десятилетий заявленный ресурс фильтров серьезно вырос. Практически не осталось автомобилей, где их надо менять каждые 15 000 км пробега. Обычно интервалы достигают 30 000, а то и 60 000 км. Только нужно учитывать, по каким дорогам вы ездите. Фильтры автомобилей, эксплуатирующихся в степных районах с пыльными бурями, служат гораздо меньше. Причем вытряхивать пыль допустимо из бумажного фильтра, а из фильтра с волокнистой структурой опасно.

Если владельцу автомобиля, который мало ездит, на сервисе предлагают менять фильтрующий элемент по годам, а не по пробегу — вот это уже развод. На неработающей машине фильтр от времени не загрязняется.

Свечи зажигания

Если машина ездит мало, то менять свечи по возрасту — вредительство. Свечи изнашиваются только при работе двигателя. Сказано раз в 60 000 км — значит так и должно быть.

Но и увеличивать рекомендуемый интервал тоже не следует. Растет искровой промежуток, следовательно возрастает риск пробоя катушки зажигания. Да и от термических и механических нагрузок, действующих в течение длительного времени, свеча может потерять прочность и развалиться в цилиндре. А это грозит капремонтом мотора.

Регулировка клапанов

Многие считают, что если стука клапанов не слышно, то можно ничего не делать. Это заблуждение. На современных моторах зазоры чаще всего уменьшаются по мере эксплуатации. Особенно интенсивно процесс идет на двигателях автомобилей, переведенных на газовое топливо. Поэтому на бензиновых моторах проверяйте регулировку строго по заводскому регламенту. А если ездите на газе — в два раза чаще.

На многих современных моторах регулировка клапанов — долгая и муторная операция. Приходится поднимать распредвал и вынимать регулировочный стаканчик. Дальше или замена стаканчика на другой, нужной высоты, или шлифование «пятачка» внутри стакана. Последнюю операцию в хороших мастерских успешно освоили.

Ремень ГРМ

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Интервалы замены ремней ГРМ у некоторых производителей излишне оптимистичны. А другие заставляют проводить работы чуть не каждый год, особенно если машина много ездит.

Тут надо искать золотую середину. Тем более что при пристальном изучении техрегламентов натыкаешься на странные несоответствия. Например, в инструкции к Ларгусу с двигателем Renault K4M рекомендуется менять ремень раз в 120 000 км, а на Nissan Almera с таким же мотором — в два раз чаще.

По опыту эксплуатации редакционного Ларгуса при пробеге 115 000 км состояние ремня ГРМ было удовлетворительным. И не поддавайтесь на развод сервисменов, что его надо менять раз в 4 года. Мы поменяли его через 6 лет. Ничего критичного с ремнем за такой временной период не случится.

На автомобилях Nissan Almera и Лада Ларгус с одним и тем же двигателем (К4М) периодичность замены ремня ГРМ отличается в два раза.

С другой стороны, в наших условиях ресурс ремней ГРМ на некоторых европейских двигателях, рассчитанный, по мнению производителей, на 200 000 км, представляется завышенным. Это касается и ремней, работающих в масляной ванне на таких моторах, как Ford EcoBoost и PureTech группы PSA.

А вот на моторах ВАЗ, особенно на восьмиклапанных, ремни часто рвутся раньше предписанного срока замены. Поэтому нужно контролировать состояние привода ГРМ на каждом ТО. И при малейших подозрениях — менять.

Приводной ремень

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Приводные ремни чаще всего рекомендуют менять по состоянию. И это правильно. При небольших пробегах первый, заводской, ремень может прослужить и 10 лет. Но даже на моторах с цепным приводом ГРМ этот ремень чаще всего вращает насос охлаждающей жидкости. А потому с порванным ремнем вы сможете только отползти на обочину (иначе перегреете двигатель).

На моторах с ременным приводом ГРМ последствия бывают еще хуже. Ошметки приводного ремня могут попасть под кожух ремня ГРМ, что вызовет обрыв последнего. Так что при каждом ТО осматривайте приводной ремень.

Замена масла в трансмиссии

Некоторые производители для снижения стоимости владения автомобилем не предусматривают этой операции. Но такой подход не способствует долгой и безаварийной эксплуатации агрегатов.

По опыту эксплуатации механических коробок передач на автомобилях в редакции «За рулем» масло следует менять не реже, чем через 60 000 км.

В коробке передач масло, согласно заводскому регламенту, не меняли ни разу за 170 000 км. Она еще работала, но обратите внимание на выкрашивание роликов и обоймы подшипника, на котором вращается ведомая шестерня главной передачи.

В автоматах и вариаторах рабочую жидкость лучше обновлять раз в 45 000–60 000 км. И еще чаще — при тяжелых условиях эксплуатации. Например, когда машина проводит все время в городских пробках или часто выезжает на бездорожье.

В раздаточных коробках и редукторах передней и задней осей масло надо менять не реже, чем рекомендует производитель. И еще чаще (вплоть до «раз в 30 000 км») — при регулярных внедорожных вылазках.

И обращайте внимание на состояние масла в низко расположенных агрегатах после преодоления глубоких водных преград.

Масло в редукторе переднего моста Нивы следует заменить после обкатки. И далее не реже, чем раз в 30 000 км.

Ходовая часть

В наших условиях проверять «ходовку» следует при каждом ТО и после каждого попадания в глубокую яму или удара о бордюр. Критерий простой: если пострадала шина, то подвеске точно пришлось несладко. Нелишней будет и проверка углов установки колес.

Не забывайте при ТО контролировать состояние ШРУСов, карданных валов и других элементов трансмиссии, проверять на отсутствие повреждения и герметичность защитных чехлов.

Тормозные колодки и диски осматривайте и при ТО, и при сезонной смене колес. Не забудьте осмотреть тормозные шланги. Старайтесь прогнозировать остаточный ресурс колодок, чтобы в дальнем путешествии они не стерлись «в ноль».

Электрооборудование

Даже при осмотре автомобиля в гарантийный период необходимо не только «поморгать» всеми лампочками, но и проверить состояние батареи и провести регулировку фар. Об остальных неисправностях электрики, к сожалению, удается узнать только по факту. И если перегоревшую лампу видно, то отказавший вентилятор системы охлаждения двигателя может загубить вам мотор. Поэтому внимательно наблюдайте за показаниями приборов и за поведением машины.

Кузов

Ржавеют все автомобили, но с разной скоростью. Поэтому осматривать кузов на предмет коррозии стоит на каждом ТО, уже после нескольких лет эксплуатации.

Если заметили коррозию силовых элементов кузова и подрамников подвесок, обратитесь к профессионалам для полной антикоррозионной обработки автомобиля. Если, конечно, не планируете в ближайшее время продавать машину.

Экономьте

К техническому обслуживанию автомобиля надо подходить не только ответственно, но и творчески. Какие-то работы отложить до следующего раза, а на чем-то, наоборот, заострить внимание и обслужить раньше предписанного производителем срока. Тогда можно убить сразу двух зайцев: и разумно сэкономить, и продлить жизнь автомобилю.

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