Названа самая массовая машина России

Это десятилетняя Лада с мотором 1,6 л.

Несмотря на различные потрясения, за десять лет число автомобилей в России сильно выросло. Легковых прибавилось на треть — примерно с 33 до 45 млн.

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Правда, планомерно рос их средний возраст — с 12,5 до 13,9 лет. Беднеем? Как ни странно, нет. Просто постепенно росла доля иномарок, а они более живучие, чем Лады и УАЗы. В 2012 году иномарок было меньше половины, сейчас — около 65%. Из них 27% собраны в России.

Доля АВТОВАЗа в продаже новых автомобилей к 2014 году упала до 15–16%, затем потихоньку поднялась до 20–21%. Это означает, что на вторичном рынке у иномарок еще долгое время будет численное превосходство.

Но в «модельном зачете» лидируют Лады — каждая модель выпускается долго, миллионными тиражами. И Лады, конечно же, дешевле — а это решающий фактор при выборе автомобиля.

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В 2021 году россияне потратили на новые автомобили 3,05 трлн рублей. И если по числу проданных машин доля АВТОВАЗа составила 20,9%, то по выручке — значительно меньше.

Большинство денег ушло на покупку новых моделей европейских марок — 37% от всей суммы, японских — 26%, корейских — 16%, российских — 11%, китайских — 9%. При этом сегмент кроссоверов всех размеров собрал 67% средств.

В материале использованы данные «Автостата», «Росстата», «Автостата-Инфо», AEБ, ГИБДД за 2020–2021 год.