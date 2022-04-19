Реальные цены на расходники для ТО: сильно выросли? Да!

Мы не только проанализировали рынок, но и нашли варианты, чтобы сэкономить на покупке расходников для ТО до 50%.

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Дефицит запчастей и расходников взвинтил на них цены — мы начинаем привыкать к этой новой реальности. Кроме того, на стоимость запчастей влияет и то, что при их производстве используются компоненты, ввозимые из других стран. Торговый дом «За рулем» много лет вел работу над тем, чтобы расширять свой ассортимент продукцией отечественных производителей, использующих минимум иностранных компонентов. Они выпускают запчасти, аксессуары и расходники не только для отечественных машин, но и для иномарок.

В условиях дефицита и высоких цен мы решили показать на живом примере, как могут отличаться цены на техобслуживание при использовании оригинальных расходников, иностранных (на примере SAT, Sakura) и российских («За рулем») аналогов, качество которых в ходе испытаний было подтверждено экспертами «За рулем» — старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.

Для этого мы взяли ТО пяти популярных моделей:

Hyundai Solaris

Kia Rio

Renault Duster

Renault K aptur

aptur Lada Largus

Расходники для ТО Hyundai Solaris и Kia Rio

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Оригинальный комплект для ТО, состоящий из воздушного, масляного и салонного фильтров, тормозных колодок, масла и свечей, сегодня оценивается в 14 976 рублей. Ради экономии можно выбрать комплект Sakura, но он обойдется не намного дешевле — 14 043 рубля. Используя же комплект «За рулем», можно уложиться в сумму 10 537 рублей. А наибольшую экономию даст комплект SAT — 9377 рублей.

Если сравнивать с ценами февраля, то они выросли, в среднем, на 38,4% — более чем на треть.

Расходники для ТО Renault Duster и K aptur

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Аналогичный оригинальный комплект расходников для этих кроссоверов (фильтры, колодки, масло и свечи) обойдется сегодня в 17 237 рублей, что на 93,1% дороже, чем в феврале. Неоригинальные наборы от SAT и Sakura будут стоить 11 148 и 14 137 рублей соответственно. Сэкономить около 7 тысяч рублей позволит комплект от ТД «За рулем», который стоит 10 327 рублей — за месяц он подорожал на 57%, и это самый медленный рост среди прочих расходников. В среднем по рынку они прибавили в цене 72,2%.

Расходники для ТО Lada Largus

Это самый недорогой в обслуживании автомобиль из представленных. Но и его расходники стремительно дорожали — за месяц их стоимость увеличилась, в среднем, на 51,2%. Меньше всего ценники увеличились на продукцию ТД «За рулем» — на 45,2%: комплект из фильтров, колодок, масла и свечей обойдется сегодня всего в 5989 рублей. Дешевле, но лишь на сто рублей, оказался комплект от SAT — 5884 рубля. Sakura уже заметно дороже — 7764 рубля, а оригинальный набор обойдется автомобилистам в сумму 8995 рублей, что на три тысячи дороже самых доступных по цене аналогов.

Всего за месяц стоимость расходников на рассмотренные нами автомобили увеличилась на 38,4%, 72,2% и 51,2%. Рост в полтора раза всего за месяц впечатляет. Но главный вопрос — остановится ли он или стоит запастись запчастями впрок?

Вот что на этот счет думает наш эксперт.

Мнение эксперта

Олег Земцов, директор Торгового дома «За рулем»:

— Запчасти и расходники на сегодняшний день подорожали в среднем от 15 до 100%, масла — от 40%, шины — на 30%. Есть две причины подорожания и того, что цены не откатились в связи с укреплением рубля. Это, во-первых, пока еще нестабильный курс рубля, из-за чего в цены закладываются риски. Во-вторых, это дефицит, который только начинает формироваться.

Все дальнейшие колебания будут больше связаны с дефицитом. Он появляется из-за того, что целый ряд брендов покидают наш рынок. При этом у некоторых из них доля на рынке достигала 70%. Естественно, заместить их быстро мы не сможем.

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Кто же займет опустевшие полки и за кем будущее? Во-первых, это Китай и Турция. Но продавать дешево они не станут — дефицит и слабая конкуренция способствует росту цен. Во-вторых, это Россия, но тут не все так просто. Действительно оперативно и в полном объеме перейти на собственное производство мы вряд ли сможем. Оборудование, технологии…их еще надо получить и все организовать. В-третьих, это серый или параллельный импорт.

Но как бы то ни было, запчасти все равно будут поступать к дилерам и в автомагазины, при этом в их стоимость будут закладываться дополнительные логистические, транзакционные и прочие издержки, которые неизбежно повысят стоимость. Оптимистичный сценарий до конца года такой: корректировка цен на уровне от +3% до +15% .

Фото: Depositphotos и «За рулем»