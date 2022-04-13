Этот двигатель будет полностью локализованным и не зависящем от поставок иностранных комплектующих.

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Корпорация Ростех намерена локализовать двигатель для КАМАЗа, который будет устанавливаться на грузовики семейства К5 и не только — мотор будет интересен и другим производителям коммерческого транспорта. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в Совете Федерации.

«Особого внимания заслуживают работы по локализации нового шестицилиндрового двигателя мирового уровня мощностью от 400 до 500 лошадиных сил. Данные силовые агрегаты будут востребованы не только на КАМАЗе, но и у других российских производителей транспортных средств, а также производителей сельхозтехники», — цитирует ТАСС слова Чемезова.

К 2023 году КАМАЗ планирует выпускать полностью локализованные грузовики К5, которым нужен, в том числе, и современный двигатель, сделанный без участия иностранных компаний.

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«Хотя они изначально разрабатывались и создавались совместно с нашими иностранными партнерами, к 2023 году мы сделаем практически полное импортозамещение, и в 2023 году автомобили будут собираться из наших российских компонентов», — сказал глава Ростеха.

Первые локализованные машины поколения К5 будут сходить с конвейера в небольших количествах, но постепенно объемы производства станут увеличиваться.

Фото: Игорь Генералов/ТАСС