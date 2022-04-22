Каким машинам нужен еще один слой защиты от коррозии? Вот мнения автопроизводителей и экспертов.

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Еще лет 20 назад этот бизнес процветал по всей стране. Mercasol, Dinitrol, Waxoyl, Tectyl — зазывные бренды антикоррозионных препаратов украшали каждый второй гаражный кооператив по всей стране. Никаких сомнений в полезности антикора не возникало: автомобили всех мастей ржавели лихо, а возможностей регулярно заменять их на новые не было. Оставалось только всеми силами продлевать их существование.

Затем все перевернулось. Автопарк из Москвичей, Жигулей, Волг стали разбавлять иномарки. Сначала подержанные, а потом и новые с многолетней гарантией на кузов. Неудивительно, что массовый антикоррозионный бизнес быстро прекратил свое существование.

Однако необходимость в дополнительной антикоррозионной защите не отпала.

Назад в будущее

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Убедить владельца свежего современного автомобиля провести антикоррозионную обработку почти невозможно. Однако сравнительно несложно уговорить его придать машине новые достоинства — например, улучшить ее шумоизоляцию. Недаром же Всемирная организация здравоохранения предупреждает: продолжительное воздействие шума, превышающего 80 дБА, приводит к неприятным последствиям — от проблем со слухом до нарушений в работе сердечно-сосудистой системы!

Для обработки необязательно разбирать полмашины: можно нанести шумоизоляционные составы на днище и в колесные ниши.

Подобные препараты, как правило, оказывают и антикоррозионное воздействие на кузов. Но теперь это преподносится как бонус: двойной эффект за одни деньги.

Покрытие в колесных арках больше всего страдает от пескоструя — его нужно регулярно обновлять, покрывая антикоррозионными и противошумными мастиками.

Антикор как дорогая опция

Сегодня многие автосалоны используют антикор для откровенного шантажа покупателей. Машины в продаже есть, однако придется немножко доплатить, в частности за дополнительное антикоррозионное покрытие.

При этом стоимость материалов и обработки завышается порой на порядок — за нее требуют десятки тысяч рублей. Не нравится — не берите! Из-за нынешнего дефицита автомобиля многие покупатели соглашаются на такие условия.

Делать или не делать?

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Зачем тратиться на антикор? Я же не собираюсь ездить на этой машине всю жизнь! — большинство современных владельцев рассуждает именно так. Автомобиль — хоть новый, хоть бэушный — время от времени заменяют на другой.

Поэтому однозначную рекомендацию в пользу антикора можно дать только тому, кто собирается хотя бы лет десять активно месить колесами своей машины дорожные реагенты. Впрочем, то же относится к вымирающей категории владельцев, способных видеть в автомобиле подобие живого существа, нуждающегося в уходе и заботе. Такие хозяева без лишних напоминаний будут время от времени заезжать на сервис, чтобы оценить сохранность антикоррозионного покрытия и, при необходимости, обновить его.

А что по поводу антикоррозионной защиты думают автопроизводители?

ВАЗ: обновляем антикор каждый год

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Современные Лады защищены от коррозии не хуже прочих моделей. Однако у каждого автопроизводителя есть собственное мнение, как обслуживать автомобили. Вот цитата из руководства по эксплуатации Lada Vesta:

«Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и других элементов основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова у дилеров в течение первого года эксплуатации и периодически раз в год по технологии, разработанной изготовителем».

Таким образом, обновлять антикор на Ладах требуется ежегодно!

Иномарки: заводской антикор надежен, но…

Jaguar Land Rover. Дополнительное антикоррозийное покрытие не требуется. Но по желанию клиента дилеры могут оказать данную услугу. Если повреждено оригинальное покрытие, рекомендуется восстановить его в соответствии с технологией производителя.

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Mitsubishi. Дополнительная антикоррозийная обработка будет полезна для автомобиля любого возраста. При эксплуатации машины в городе, где повсеместно применяются противогололедные реагенты, а также при эксплуатации вне дорог антикоррозийная обработка положительно скажется на сохранности элементов кузова или рамы.

Nissan. От сквозной коррозии штатного антикора хватает на 10 лет. Что касается дополнительной защиты, то обрабатываться должна новая машина. Если автомобиль некоторое время поездил без антикора, то коррозия уже пошла. И обрабатывай ее, не обрабатывай — без толку, коррозию ничем не остановишь.

Renault. Заводского покрытия достаточно, хотя клиент может по собственному желанию нанести и дополнительные покрытия. Но — внимание! — только если от них и способа их нанесения не страдает автомобиль. В противном случае это повод отказать в гарантии.

Volvo. Антикоррозионная защита наших моделей не требует обслуживания, но поддержание автомобиля в чистом состоянии дополнительно снижает опасность появления коррозии. Вывод: чаще посещайте мойку!

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Из всех мнений следует общий вывод. Заводской антикоррозионной обработки достаточно, чтобы на продолжительный срок (у всех моделей он разный) защитить новый автомобиль от коррозии.

Но с годами и километрами эта защита слабеет и требует восстановления. И тогда ответственность за сохранность кузова ложится на владельца. Насколько внимательно он будет следить за его состоянием и насколько регулярно обновлять антикоррозионное покрытие, настолько долго автомобиль останется на ходу.

Личное мнение

Илья Проскуряков, владелец компании «Уникальный Кузовной Ремонт — студия Ильи Проскурякова»

Кто чаще всего приезжает на антикор?

К нам в студию приезжают, в основном, два типа автомобилей. Первые — это новые и ухоженные, как, например, Toyota Land Cruiser Prado. Такие покупают надолго, поэтому каждые два года им обновляют антикоррозийное покрытие кузова. Или ржавые, требующие кузовного ремонта. Вначале мы производим кузовные работы, затем обильно обрабатываем все поверхности — в том числе и скрытые полости. Отмечу, что практически все приезжающие к нам автомобили — иномарки, большая часть которых — это рамные внедорожники и паркетники.