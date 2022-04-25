«Шестисотыми» у нас называли все Мерседесы этого семейства, а не только модификации S600 c моторами V12. К нам на тест попал тоже не чистый «шестисотый». Зато с забавной историей от тюнинговой фирмы Brabus.

Первый S-класс

Именно машины этого семейства впервые стали официально называть S-классом. Среди них самым массовым и популярным был, конечно, не флагманский «шестисотый» — герой множества российских фильмов и анекдотов.

Под капотом самый популярный в семействе мотор — 6-цилиндровый мощностью 231 л.с.

А такой, как в видеоролике, — Mercedes-Benz 320S. Его делали с 1993 по 1998 год. А с 1991-го аналогичная дорестайлинговая модификация с таким мотором носила имя 300SE.

Под капотом рядная «шестерка» объемом 3,2 л мощностью 231 л.с. По нынешним масштабам не так уж много. По меркам 1990-х — очень солидно.

Таких машин сделали больше 85 тысяч. А пресловутых «шестисотых» с кузовом седан — лишь 32,5 тысячи.

Версию с «шестеркой» объемом 3,2 л ценили за двигатель с репутацией вечного. Притом мотор был достаточно экономичен. Средний расход 320-го составлял 11–12,5 л на 100 км.

Brabus — сделано в России

К немецкой тюнинговой фирме этот шильдик имеет отдаленное отношение.

Этот автомобиль, проживший долгую жизнь в России, интересен еще и как документ определенной эпохи и соответствующих нравов.

На крышке багажника, на руле, бампере и даже на кнопках замков дверей — знаменитое имя Brabus. Тогда это загадочное для большинства слово зазвучало одой высокому благосостоянию владельца машины.

Знаменитая тюнинговая фирма из северогерманского города Ботроп — самая крупная из аналогичных независимых компаний Германии — в иные времена выпускала до 3000 автомобилей ежегодно.

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В 1990-е Брабусы в Россию поставляли в относительно значительных количествах. Но не настолько, насколько нам казалось.

Этот автомобиль, как и большинство других аналогов в нашей стране, к знаменитой фирме отношения не имеет. Про такие машины с «доморощенными» шильдиками хорошо знали и на фирме Brabus. Но относились к подделкам философски и с иронией.

Mercedes не виноват

У нас в стране у такого Мерседеса была своеобразная репутация. Не счесть фильмов разных жанров и направлений, где фигурировали представители 140-го семейства. Это тоже сформировало его своеобразную репутацию в нашей стране. И бесконечные анекдоты про 600-е и новых русских.

Mercedes-Benz W140 в 1990-е стал символом комфорта и богатства.

А ведь в других странах комфортный, но хорошо управляемый, динамичный и надежный автомобиль был машиной высокооплачиваемых профессионалов, настоящих специалистов в самых разных областях. И специалистов совсем иного профиля, чем те, что часто ездили у нас на таких седанах.

Так что можно любить или не любить автомобили такого класса. Но то, что 140-й — пример редкостной инженерной и стилистической гармонии, отрицать трудно.

А этот «псевдо-Брабус» — еще живой свидетель того уже далекого от нас времени. Разного, противоречивого, но по-своему яркого.

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