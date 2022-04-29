Готовим машину к лету: что сделать? И как сэкономить?

Тех, кто вообще не готовит машину к новому сезону, не случайно называют «наездниками».

Еще недавно подготовка автомобиля к лету начиналась с его откапывания из сугроба или вытаскивания из гаража. Многие предпочитали зимой вообще обходиться без машины.

Сегодня картина обратная: мало кто задумывается о том, какое на дворе время года. Разве что шины надо вовремя поменять.

И не только шины!

Масло

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Замена моторного масла после зимы обычно не вызывает споров. Оно активно разбавлялось как влагой от конденсата, возникающего вследствие перепадов температур, так и топливом при его неполном сгорании во время коротких поездок.

Кроме того, в теплую погоду нет смысла ездить на излишне «жидких» маслах типа «нулевок» — можно использовать более вязкие.

Само собой, при замене масла меняем и фильтр.

Сезонную «переобувку» стоит совместить с диагностикой и несколькими обязательными операциями по техобслуживанию.

Фильтры

Салонный фильтр также заменяем без раздумий. После зимы он забит мельчайшими остатками кусочков асфальта, выгрызаемых шинами, частицами резины, пылью от тормозов. В нем скапливаются компоненты зимних реагентов, проникающих затем в наши легкие.

Максимально бюджетной будет замена на обычный бумажный фильтр. Тот, кто больше интересуется состоянием своего здоровья, выберет фильтр с угольным наполнителем, который лучше улавливает частицы и даже запахи.

По весне стоит заменить и воздушный фильтр двигателя — чтобы грязным воздухом не дышал и двигатель. Здесь экономить — убивать мотор.

Бумажный салонный фильтр ZR.CF27 для Rio и Соляриса — более бюджетный вариант, его лучше менять пару раз в год. Фильтр салонный ZR.CF27C для Kia Rio и Hyundai Solaris с активированным углем помогает лучше защищать пассажиров и водителя. Предпочтителен для аллергиков. Масляный фильтр ZR.LF12 ­подходит для множества корейских машин — от Hyundai Accent до Hyundai Equus, включая Rio и Солярисы. При замене масла не забудьте сменить и фильтр. Передние ­тормозные колодки ZR.FB54 подходят для Hyundai i20, Солярисов и Rio. Лучше выбирать колодки, сохраня­ющие тормозной диск и предотвращающие писк и шум при торможении. Задние колодки ZR.RB54 можно ставить на Hyundai i20, Солярисы и Rio. Задние колодки меняем и для того, чтобы избежать появления скрипов и вибраций.

Тормоза

Замена шин — отличный повод оценить состояние тормозов. Часто бывает, что тормозные колодки заклинивают в суппортах — причиной может быть ржавчина по их торцам.

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В любом случае, обращаем внимание на состояние накладок: одинаково ли изношены внешние и внутренние, равномерен ли износ. Бывает, что колодка стирается настолько неравномерно, что напоминает клин.

Тянуть с заменой колодок до предельного износа неразумно: не нужно допускать, чтобы поршни далеко вылезали из цилиндров. Если накладки изношены более чем наполовину - меняйте без раздумий.

Задние колодки часто служат дольше передних. Но если хотите избавиться, к примеру, от писка, — их тоже надо менять. Это не будет разорительно, если при замене ориентироваться на испытанные и недорогие бренды.

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Фото: «За рулем» и Depositphotos