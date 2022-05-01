«За рулем» в мае: антикор своими силами; лучшие б/у седаны; готовим кондиционер к лету — журнал За рулем

«За рулем» в мае: антикор своими силами; лучшие б/у седаны; готовим кондиционер к лету

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 5/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Станут ли автомобили снова доступными?
  • Упрощенные Лады и другие новости рынка
  • ОСАГО: что делать, если выплаты не хватило на ремонт
  • Гран-при «За рулем» 2022: все автомобили-победители!


«За рулем» в мае: антикор своими силами; лучшие б/у седаны; готовим кондиционер к лету

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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Exeed LX с шикарным салоном и жесткой подвеской
  • Обновленный Chery Tiggo 8: турбомотор 1.5 и роботизированная коробка
  • Последний бензиновый Porsche Macan
  • Переднеприводный Geely Atlas Pro: на полмиллиона дешевле

ЗР АКТИВ

  • Гарантия на новые автомобили — как теперь это работает
  • Праворульки из Японии: что и почем

ЗР ТЕСТ

  • Новичка Isuzu Mu-X проверяют старожилы Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
  • Всесезонные шины: а как на них летом?
  • Для дома, для семьи: Opel Zafira Life или GAC GN8?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Стойки стабилизатора поперечной устойчивости: сплошь некондиция!
  • Все хитрости замены свечей зажигания
  • Бюджетные радар-детекторы: стоит ли покупать?
  • Фазовращатели в моторе: как это работает

ЗР РЕСУРС

Материалы по теме
Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

  • Антикор кузова своими силами
  • Кондиционер: сами ищем неисправности и сами их устраняем
  • Тормозные колодки: пора менять?
  • Выбираем б/у: Hyundai i40; Лада Веста; Toyota Prius
  • Всё об автомобильных фильтрах
  • Вторичка: седаны по цене до миллиона рублей
  • Парк ЗР: новый Renault Duster после 30 000 км — откуда песок в масле?

А также:

  • ГАЗ-53: что у него общего с Чайкой ГАЗ-13?
  • Жук. Просто Жук. Он же Käfer, он же Beetle
  • Первые советские кроссоверы ГАЗ-М72 и Москвич-410
  • Путешествуем по Киргизии на Дастерах
  • ГАЗель NN в реальной жизни: что хорошо и что — не очень

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Честные отзывы владельцев автомобилей

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