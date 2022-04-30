Седан за 1 млн рублей? Только не китайский!

Есть же, например, Geely Emgrand EC7 — первая китайская модель, получившая четыре звезды Euro NCAP и спроектированная с прицелом на Тойоту. Но...

Мы как-то незаметно подошли к моменту, когда автомобили за миллион рублей стали восприниматься как недорогие. Пожалуй, сегодня миллион можно считать той суммой, которую готовы потратить большинство россиян на покупку автомобиля и рассчитывать при этом, что автомобиль будет как минимум неплохим. Какую же подержанную легковушку можно приобрести сегодня за эти деньги?

Об этом на страницах нового «За рулем» рассказывает эксперт Сергей Зиновьев и очерчивает круг вариантов таким образом: поиски седана размером и комфортом чуть выше, чем Rio или Polo, приводят нас в компанию, где обитают Toyota Corolla и те автомобили, которые в той или иной степени созданы с оглядкой на нее как на самый продаваемый автомобиль в мире. Но вот китайские машины (хоть «оглядываться» автопром Поднебесной умеет очень хорошо) эксперт советует из рассмотрения исключить.

Почему?

Geely Emgrand

Вот же, например, Geely Emgrand EC7 — первый «китаец», получивший четыре звезды Euro NCAP и спроектированный с прицелом как раз на Тойоту. Салон комфортный, оснащение очень щедрое. Двигатели конструктивно близки к тойотовским, вопросов по надежности к ним нет. Но есть ко всему остальному — механической коробке и вариатору, коррозионной стойкости, качеству сборки и ресурсу многих комплектующих...

Не лучшая репутация и у Lifan Solano первого поколения — быстро ржавеет и слишком часто ломается.

Lifan Solano

Это отражается на стоимости подержанных машин. Красная цена 10-летнего Solano в пристойном состоянии — 300–400 тысяч рублей, Emgrand незначительно дороже. Как ни крути, это в два с лишним раза дешевле Короллы, хотя обе модели крупнее.

И тем не менее, это машины именно за миллион рублей! Ведь всю выгоду при покупке съедят затраты на ремонт — даже с учетом того, что запчасти для этих машин сравнительно недороги. Добавьте к ситуации простои, связанные с ремонтом.

Ни одна китайская модель в рассматриваемом сегменте рынка не отличается надежностью и долговечностью, сопоставимыми с лидерами класса. Кроме того, ни один из китайских седанов не продан большим тиражом.

А к каким вариантам седана за миллион рублей все же стоит всерьез присмотреться? Об этом читайте в майском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материала статьи Сергея Зиновьева «Тайны нескольких седанов».





Фото: Geely, Lifan