Клеммы АКБ «не подошли» — вот гаражный лайфхак — журнал За рулем

Клеммы АКБ «не подошли» — вот гаражный лайфхак

Хорошо, если есть знакомый электрик, ведь нам понадобится обжимка.

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После приобретения новых клемм на аккумулятор столкнулся с проблемой соединения клеммы и провода.

Выход нашел в виде наконечника кабельного медного луженого ТМЛ, подобранного под сечение провода.

Знакомые электрики обжали наконечник специальными клещами. Заизолировал наконечник термоусадочной трубкой и подсоединил к аккумуляторной клемме. За год использования контакты не окислились.

А. Куценко, Курская область

Клеммы АКБ «не подошли» — вот гаражный лайфхак

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Фото: А. Куценко

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