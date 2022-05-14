При снятии впускного трубопровода на Ford Mondeo четвертого поколения болты крепления очень трудно просматриваются.
Чтобы облегчить хотя бы сборку, места отверстий под его крепление отметил белым маркером.
Использую этот способ и при установке деталей в других труднопросматриваемых местах.
А. Асташкин, г. Саров
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
А благодаря подсказке читателя «За рулем» А. Барыкина из Симферополя вы сможете затянуть крепеж с нужным моментом, даже если динамометрического ключа нет под рукой. Вот что он нам рассказал:
Просто зацепите обычные весы типа «безмен» за нужный ключ и пересчитайте требуемый крутящий момент, учитывая длину рычага. Например, в случае со свечами зажигания необходимое усилие составило 12,5 кгс на плече 200 мм, что примерно соответствует моменту 25 Н∙м.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Контрольная лампа из подручного материала пригодится для проверки предохранителей в труднодоступных местах.
- Фотоинструкции по самостоятельному обслуживанию автомобилей разных моделей мы собрали тут.
- Хотите сэкономить? Широкий выбор запасных частей и расходных материалов под торговой маркой «За рулем» позволит вам это сделать! Полный ассортимент и список продавцов можно посмотреть по ссылке.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: А. Асташкин