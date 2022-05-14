Совет читателя «За рулем» адресован всем, кому необходимо установить детали в труднопросматриваемых местах.

При снятии впускного трубопровода на Ford Mondeo четвертого поколения болты крепления очень трудно просматриваются.

Чтобы облегчить хотя бы сборку, места отверстий под его крепление отметил белым маркером.

Использую этот способ и при установке деталей в других труднопросматриваемых местах.

А. Асташкин, г. Саров

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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А благодаря подсказке читателя «За рулем» А. Барыкина из Симферополя вы сможете затянуть крепеж с нужным моментом, даже если динамометрического ключа нет под рукой. Вот что он нам рассказал:

Просто зацепите обычные весы типа «безмен» за нужный ключ и пересчитайте требуемый крутящий момент, учитывая длину рычага. Например, в случае со свечами зажигания необходимое усилие составило 12,5 кгс на плече 200 мм, что примерно соответствует моменту 25 Н∙м.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Контрольная лампа из подручного материала пригодится для проверки предохранителей в труднодоступных местах.

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Фото: А. Асташкин