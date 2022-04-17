Простой (и удобный) инструмент-самоделка — совет читателя — журнал За рулем

Простой (и удобный) инструмент-самоделка — совет читателя

Смастерите контрольную лампу из подручного материала — пригодится для проверки предохранителей в труднодоступных местах.

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Покупным контрольным лампам я предпочел самодельную.

Собрал ее из колпачка высоковольтного провода, например от ВАЗ‑2114, патрона габаритной лампы W5W, отрезка сталистой проволоки, крокодильчика и куска провода. Провод пропустил через гофру, чтобы не путался и выглядел эстетичнее.

Такой контролькой удобно проверять предохранители, не доставая из блока, особенно в труднодоступном месте. Заостренной сталистой проволокой (показана стрелкой) можно «поковырять» закисший контакт.

С. Шептунов, Пензенская область

Простой (и удобный) инструмент-самоделка — совет читателя

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: С. Шептунов

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