Этот пункт ПДД не помнят даже мотоциклисты — ошибаются 70% — журнал За рулем

Этот пункт ПДД не помнят даже мотоциклисты — ошибаются 70%

Такие маневры совершают почти все двухколесные. Но не нарушают ли они при этом Правила?

Материалы по теме
Тест на логику и знание ПДД — 60% ошибаются

Мотоциклист движется в плотном потоке и опережает автомобили, перестраиваясь из ряда в ряд. Разрешают ли это ПДД?

Этот пункт ПДД не помнят даже мотоциклисты — ошибаются 70%

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Разрешено ли мотоциклисту так передвигаться в плотном потоке?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Новый Chery Tiggo 8: всего 6 изменений и 2 повода для беспокойства
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров809
Оцените материал
1:—2

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: