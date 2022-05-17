Материалы по темеТест на логику и знание ПДД — 60% ошибаются
Мотоциклист движется в плотном потоке и опережает автомобили, перестраиваясь из ряда в ряд. Разрешают ли это ПДД?
Представлен новейший российский двигатель - 60 000 л.с.
Создавался он по заказу Минпромторга и скоро заменит иностранные моторы.
Новый китайский внедорожник. Ждать в России?
Внешне он похож на смесь Jeep, Toyota Land Cruiser и Ford Explorer.
Мотоциклист движется в плотном потоке и опережает автомобили, перестраиваясь из ряда в ряд. Разрешают ли это ПДД?
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