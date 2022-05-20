Коварная ловушка для водителей — как отвечать инспектору ДПС — журнал За рулем

Коварная ловушка для водителей — как отвечать инспектору ДПС

Чтобы не дать себя развести, нужно четко знать несколько пунктов ПДД. Пройдите этот тест и узнайте, как правильно поступить в реальной ситуации.

Материалы по теме
Тест на логику и знание ПДД — 60% ошибаются

По загородной дороге мопед движется со скоростью 40 км/ч, автомобиль — 70 км/ч, мотоцикл — 90 км/ч.

Кто из водителей этих транспортных средств нарушает Правила?

Коварная ловушка для водителей — как отвечать инспектору ДПС

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Кто в этой ситуации нарушает ПДД?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Размером с Tiguan, внутри — как Mercedes: тест нового китайского кроссовера
Тест китайского электрогрузовика WOLV
Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров71
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: