Как сделать свой автомобиль современным

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Любая машина, независимо от года выпуска, может всё видеть, всё слышать, следить за дорогой, давать подсказки и даже понимать, что вы ей говорите. И речь не о дорогой мультимедийной системе.

Чтобы превратить любое транспортное средство в современный автомобиль с системами помощи водителю, достаточно 7–11 тысяч рублей. За эти деньги покупается специальное устройство, в которое сегодня превратился давно привычный всем видеорегистратор. Это уже не те архаичные видеокамеры с картами памяти, которые продавались всего лет пять назад, а современный умный прибор с множеством функций.

Центр цифровой экспертизы Роскачества: 93% ДТП случаются из-за человеческого фактора, а 85% аварий — из-за невнимательности водителя за 2,5 секунды до столкновения. 90% ДТП не случилось бы, верни электроника внимание водителя на дорогу за 1,5 секунды до возможного столкновения.

То есть устройства, следящие за дорогой с помощью камер высокого разрешения, анализирующие ситуацию и предупреждающие водителей об опасностях, помогают избежать девяти аварий из десяти. В 10% ДТП от водителя, увы, ничего не зависит.

Такие устройства на базе видеорегистраторов выпускает компания 70mai. Вы заметили некоторую созвучность названия со знаменитым китайским концерном Xiaomi («Сяоми»)? Оно не случайно. 70mai входит в экосистему концерна и специализируется на интеллектуальной автомобильной электронике.

Основана 70mai была в 2016 году, но уже в 2018-м компанией было продано более 10 млн видеорегистраторов в 92 странах мира. Секрет такого успеха прост — всего за пару лет была создана линейка интеллектуальных видеорегистраторов, которая к сегодняшнему дню насчитывает 15 моделей — любую из них можно купить и в России.

Чтобы заключенный в корпус гаджета интеллект не скучал и как следует выполнял свою работу, ему нужно предоставить для этого все необходимое:

мощная оптика с широким углом обзора от 140º,

качественная ночная съемка,

современная система шумоподавления,

двухканальная съемка,

расширенный набор датчиков,

высокое качество записи,

мобильное приложение.

Тогда, помимо качественной записи, на которой можно рассмотреть все детали происшествий, водитель получит систему оповещений и предупреждений, которая будет обращать его внимание на опасные ситуации на дороге.

Но позвольте привести пару конкретных примеров.

70mai Smart Dash Cam Pro Plus A500S

Возьмем, к примеру, этот видеорегистратор (продолжим называть комплексы 70mai так). Благодаря пяти высококлассным линзам, разрешению 2592х1944, матрице Sony и обработке видео регистратор делает качественные изображение в любую погоду и при любом освещении. На снятых кадрах можно легко читать не только дорожные знаки, но и номера автомобилей. В кадр также попадают все полосы движения благодаря углу обзора 140º. Также устройство следит за разметкой, определяя положение автомобиля на дороге, и за едущим впереди автомобилем, постоянно рассчитывая расстояние до него. В случае смещения автомобиля в сторону полос встречного движения или слишком быстрого сближения с едущим впереди автомобилем устройство тут же предупреждает водителя об опасности столкновения.

Кроме того, видеорегистратор имеет голосовое управление, собирает данные о поездках (пробег, дальность поездок, максимальная и средняя скорость) и записывает нетипичные ситуации, происходящие на парковке, сообщая владельцу об инцидентах и транслируя видео на его смартфон.

При желании или необходимости можно докупить камеру заднего вида (плюс две тысячи рублей к цене), которая также отличается четкой картинкой в любых погодных условиях и при любом освещении.

70Mai Dash Cam 4K A800S

А этот видеорегистратор способен на большее. Благодаря расширению 4К (3840х2160) и семи высококлассным линзам, а также быстрой обработке снимаемого видео и очистке его от шумов детализация картинки поражает. Через мобильное приложение можно менять настройки камеры, создавать архивы отснятого и даже выгружать видео в соцсети. Есть и голосовое управление, позволяющее водителю не отвлекаться от дороги.

Как и уже рассмотренный нами видеорегистратор 70mai Smart Dash Cam Pro Plus A500S, это устройство предупреждает водителя об аварийной ситуации, записывает инциденты во время парковки и может дооснащаться влагоупорной камерой заднего вида разрешением 1920х1080 с углом обзора 130º.

В модельном ряду 70Mai есть и более простые, но качественные и доступные по цене варианты видеорегистраторов без впечатляющих наборов линз и экранов (управление голосом и через смартфон), с разрешением 1920х1080, но с углом обзора 130º и без возможности подключения камеры заднего вида, а также без системы предупреждения водителя об опасности столкновения.

Комфорт для автомобилистов

Но 70mai разрабатывает не только видеорегистраторы. Компания также выпускает удобные компрессоры размером чуть больше смартфона. При этом, легко помещаясь в карман и практически не занимая места в багажнике, они могут перекачивать 14, 25 и 39 литров в минуту, в зависимости от модели. Все провода и шланги прячутся внутрь корпуса, а самый мощный упаковывается в пластиковый футляр. И у них тоже есть интеллект.

70mai Air Compressor Eco

Компрессор со скоростью накачки до 14 литров в минуту подойдет велосипедистам, мотоциклистам и владельцам прочей техники без багажников. При размере 150х120х80 мм он способен создать в шине давление до 6 атмосфер. Подойдет он и для автомобилей с небольшими колесами 14-го радиуса, так как способен накачать все четыре за 25 минут (время непрерывной работы ограничено во избежание перегревов и поломок).

70mai Air Compressor Lite Midrive

Этот компрессор со скоростью накачки до 25 литров в минуту всего на пару сантиметров шире модели Eco и тоже легко поместится в карман и подойдет для автомобилей с колесами среднего размера. Время работы ограничено 30 минутами, чего хватит для накачки пяти средних шин. Этот прибор имеет электронное табло и динамическую регулировку давления — как только он накачает шину до установленного, то тут же отключится. Поэтому во время накачки шины можно отвлечься и заняться другими делами.

70mai Air Compressor Midrive TP01

Это самый мощный компрессор в линейке, но все равно имеет небольшие размеры — 235х110х173 мм. Работать он может сутки благодаря встроенному вентилятору охлаждения, а на накачку среднего колеса у него уйдет минуты три. Желаемое давление в шине можно задавать, и прибор при его достижении будет отключаться. Компрессор идеально подойдет для больших кроссоверов и внедорожников, а благодаря противоударному корпусу выдержит любые выезда на природу. Особенно рекомендуем его охотникам и рыболовам — компрессор легко надует даже большую лодку или палатку.

Секрет — в интеллекте

70mai не зря делает ставку на интеллектуальные технологии в своих гаджетах. Они делают жизнь проще и безопаснее: понимают команды, предупреждают об опасностях и позволяют довериться устройствам, будь то охрана автомобиля на парковке или накачка шины до нужного давления. Среди товаров 70mai есть и пускозарядные устройства, которые, как вы уже догадались, тоже интеллектуальные мощные и компактные.

Фото: 70mai