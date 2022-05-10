Рамные внедорожники любят только в России: да/нет?

К автомобилям наподобие Ленд Крузера с почтением относятся везде. Но небольшие машины с экономичными моторами — это еще и низкие налоги.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

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— Вы писали, что в Германии не востребованы крупные внедорожники типа Ленд Крузера, их нет даже в рейтингах надежности TUV. А у нас они популярны. Почему так?

— Доля кроссоверов в европейских продажах немного ниже, чем у нас — 45% против 51%, а в почете компактные модели. Европейские города из-за более высокого уровня автомобилизации намного раньше столкнулись с пробками и нехваткой парковочных мест. И решали ­проблемы, в том числе, с помощью налоговой системы, делающей большие машины и мощные двигатели невыгодными.

Небольшие машины с экономичными моторами — уже часть менталитета европейцев. Рамные конструкции и полный привод большинству совершенно ни к чему, ­особенно горожанам.

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TÜV Report — немецкий рейтинг, учитывающий число и причины обращений владельцев в сервис. Из него видно, что Япония все еще недурно рулит. Конечно, у продаваемых в Европе машин могут быть совершенно иные основные агрегаты, нежели у нас. И вообще почти весь немецкий рейтинг — это «мелочь» наподобие Яриса и RAV4. Крупные кроссоверы в Германии востребованы в малых дозах, по многим из них статистики нет. А иные не продавали из-за несоответствия эконормам. Самые большие из «японцев» в рейтинге — Honda CR-V (очень надежная) и Mitsubishi Outlander (так себе). У нас же именно крупные — объект мечтаний, а особенно — японские.

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Фото: unsplash