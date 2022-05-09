Откуда песок в масле?! Изучили на конкретном примере — журнал За рулем

Откуда песок в масле?! Изучили на конкретном примере

Если металл в моторном масле на ранних пробегах можно считать вполне нормальным явлением, то примесь кремния после 20 тысяч км - это странно.

Материалы по теме
Почему весной лучше залить особое масло? Эксперт назвал 4 причины

Иногда проблемы «прилетают» совершенно не оттуда, откуда их ждешь. Скажем, Дастер из парка «За рулем» едва разменял 30 тысяч километров, и с самого начала мы внимательно следим за его турбодвигателем 1.3.

Чтобы оценить состояние движка, мы каждые 5000 километров берем пробы моторного масла и отправляем их на анализ в лабораторию. Поначалу мы обнаруживали в масле повышенное содержание металла, что является вполне естественным в период «притирки». Но после 20 тысяч обнаружился... кремний!

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Большое количество кремния в масле — это ненормально. Похоже, в смазку попадает абразив в виде грязи и пыли, неизбежно сокращая ресурс мотора. В пользу нашей догадки говорит вид моторного отсека.

Откуда песок в масле?! Изучили на конкретном примере«Подкапотка» создает впечатление не 30 000, а 300 000 километров пробега
«Подкапотка» создает впечатление не 30 000, а 300 000 километров пробега

Материалы по теме
Новый Duster: выбрали оптимальную версию для каждого

По правой стороне есть разрыв между двумя уплотнителями капота, и поток грязи направлен прямиком на маслозаливную горловину. По левой стороне такой проблемы нет — уплотнители перекрываются. Поэтому пока подозреваемый в деле о песке в масле у нас только один: «пескоструй» маслозаливной горловины...

В целом же к 30 тысячам километров к новому Дастеру накопилось довольно много вопросов.

Обо всех новых приключениях редакционного Renault Duster — в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Песок в масле».

Наше новое видео
Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения
6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать
Isuzu Mu-X: рама, дизель, автомат и part-time

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1060
Оцените материал
0:—4

Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: