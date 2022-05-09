Откуда песок в масле?! Изучили на конкретном примере

Если металл в моторном масле на ранних пробегах можно считать вполне нормальным явлением, то примесь кремния после 20 тысяч км - это странно.

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Иногда проблемы «прилетают» совершенно не оттуда, откуда их ждешь. Скажем, Дастер из парка «За рулем» едва разменял 30 тысяч километров, и с самого начала мы внимательно следим за его турбодвигателем 1.3.

Чтобы оценить состояние движка, мы каждые 5000 километров берем пробы моторного масла и отправляем их на анализ в лабораторию. Поначалу мы обнаруживали в масле повышенное содержание металла, что является вполне естественным в период «притирки». Но после 20 тысяч обнаружился... кремний!

Большое количество кремния в масле — это ненормально. Похоже, в смазку попадает абразив в виде грязи и пыли, неизбежно сокращая ресурс мотора. В пользу нашей догадки говорит вид моторного отсека.

«Подкапотка» создает впечатление не 30 000, а 300 000 километров пробега

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По правой стороне есть разрыв между двумя уплотнителями капота, и поток грязи направлен прямиком на маслозаливную горловину. По левой стороне такой проблемы нет — уплотнители перекрываются. Поэтому пока подозреваемый в деле о песке в масле у нас только один: «пескоструй» маслозаливной горловины...

В целом же к 30 тысячам километров к новому Дастеру накопилось довольно много вопросов.

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А еще мы испытали присадки к маслам для снижения трения, и вот что получилось.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Песок в масле».