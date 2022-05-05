10 нелепых штрафов по дороге на дачу

Некоторые из них ощутимо ударят по карману. А за некоторые нарушения можно даже лишиться прав.

Сборы

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1. Погрузил большой диван

Согласно п. 23.4 ПДД, груз не должен выступать за габариты авто спереди и сзади более, чем на 1 метр, сбоку — более, чем на 40 см от внешнего края. В противном случае водитель обязан закрепить на крайних точках груза знаки «Крупногабаритный груз», чтобы другие водители заметили препятствие.

Величина взыскания за несоблюдение колеблется от 1500 рублей штрафа до лишения прав на полгода — в зависимости от того, насколько превышены разрешенные размеры.

2. Торопил семью «клаксоном»

В населенном пункте звуковой сигнал разрешается применять только «для предотвращения дорожно-транспортного происшествия» (п. 19.10 ПДД). За нарушение правил пользования звуковыми сигналами оказавшийся поблизости экипаж ДПС выпишет штраф в 500 рублей (ст. 12.20 КоАП РФ).

По дороге

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3. Высунулся в окно или люк

Например, чтобы сделать селфи или просто охладиться. Инспектор ДПС вправе расценить это как «перевозку людей вне кабины автомобиля». Водителю вменят нарушение пункта 22.8 ПДД и оштрафуют на 1000 рублей по ч. 2 ст. 12.23 КоАП — даже если он не знал о намерении пассажира.

4. Посадил ребенка на колени

Какой малыш не уставал в автокресле и не начинал проситься на руки? Тем не менее, если ребенка на руках увидит полицейский, водителя обвинят в нарушении правил перевозки людей (п. 22.9 ПДД) и оштрафуют на 3000 рублей по ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ.

5. Дал порулить на проселочной дороге

Водитель, передавший управление ТС своему родственнику или другу, не имеющему прав, выпишут штраф 30 000 рублей (п.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Человек, которого «пустили порулить», заплатит от 5000 до 15 000 рублей (п.1 ст. 12.7 КоАП РФ). За несовершеннолетнего нарушителя штраф платят родители.

6. Выбросил фантик из окна автомобиля

В соответствии со ст. 8. 2 КоАП РФ за выброс мусора в неположенном месте нарушителя оштрафуют на 1000–2000 рублей, в случае повторного нарушения — на 2000–3000 рублей.

На даче

7. Устроил пикник у воды

65-я статья Водного кодекса запрещает передвижение на автомобилях по любым неасфальтированным дорогам в водоохранной зоне. Штраф за нарушение составляет 4500 рублей для физических лиц, 200–400 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, на владельца, оставившего на берегу автомобиль, могут составить протокол и по ст. 8.42 КоАП за «использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной или иной деятельности». Штраф — от 3500 до 4000 рублей.

Чтобы гарантированно не получить штраф, устраивайте «пикник на обочине» в специально отведенных местах. Иначе придется оставить щедрые чаевые — до 5 тысяч рублей.

8. Помыл машину

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За мытье машины у водоема оштрафовать могут как на сумму до 1000 рублей по ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»), так и на сумму до 4500 рублей по ст. 8.42 КоАП РФ. Последний штраф чаще выписывают тем, чья дача расположена неподалеку от водоема.

Если же дом расположен далеко от берега, мыть машину на садовом участке или в гараже теоретически можно. Но при этом важно помнить, что вы несете ответственность за загрязнение почвы нефтепродуктами и грязью. И, конечно, надо следить, чтобы вода не вытекала за территорию. Иначе по жалобе соседей вас могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей (в зависимости от региона). Например, в Московской области штраф составляет от 1000 до 5000 рублей.

За мытье авто в лесу для автовладельцев предусмотрен штраф до 3500 рублей.

Размер штрафа за мойку автомобиля на природе зависит от выбранного места и составляет от 1000 до 5000 рублей.

9. Пожарил шашлыки

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В некоторых регионах страны уже начались лесные пожары. Следите за объявлениями: в некоторые леса запрещено въезжать на автомобиле для обеспечения режима пожарной безопасности. Штраф за нарушение — от 1000 до 5000 рублей.

За нарушение правил противопожарной безопасности в лесах (например, за «шашлыки» вне специально оборудованных площадок) могут оштрафовать на сумму от 4000 до 5000 рублей.

10. Громко включил музыку на садовом участке

Согласно областному закону № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», нельзя досаждать соседям громкой музыкой, пением, звуковыми сигналами ТС, руганью или строительным шумом в выходные и праздничные дни после 22:00 и до 10:00, а также в «тихий час» с 13:00 до 15:00. В других регионах «рамки» примерно такие же. Штраф за нарушение — от 1000 до 3000 рублей.

А ремонтировать машину можно?

За замену масла или антифриза на участке могут оштрафовать, как и за мойку авто на участке — если произойдет загрязнение почвы. Чтобы этого не произошло, собирайте все технические жидкости в емкость, позже закройте ее и утилизируйте. Мелкий ремонт, вроде замены свечей или фильтров, можно производить без ограничений. Ну и, конечно, важно помнить про соблюдение «режима тишины».

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