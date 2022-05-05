Вот почему воздух в автомобиле грязнее, чем в центре города

Автомобиль всегда движется в зоне максимального загрязнения воздуха, что может пагубно сказаться на здоровье пассажиров и водителя. Но этому несложно противостоять.

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Во времена конных экипажей никаких салонных фильтров, конечно же, не было. Но люди уже тогда пытались оградить себя от внешних загрязнений. Занавески и сетчатые шторки частично спасали пассажиров от мух, комаров, камушков и дорожной пыли.

Интересно, что с появлением первых автомобилей мало что изменилось: фактически это были те же кареты, просто оснащенные двигателем.

Спасение наших легких

И лишь к 70-м годам ХХ столетия необходимость фильтрации салонного воздуха стала необходимой. Человек быстро почувствовал на себе, что неизвестное прежде явление «аллергия» реально существует — иначе и не могло быть в условиях бешеного развития промышленности и автомобилизации.

Фактически любой автомобиль всегда движется сквозь поток из частиц реагентов, песка, сажи, кусочков асфальта, бензопиренов и иных химических соединений. И даже когда машина стоит на месте, в коробе воздухопритока постоянно накапливаются пыльца, тополиный пух, древесные почки, пыль всех видов, атмосферные осадки. Все это быстро начинает плесневеть, создавая питательную среду для грибковых соединений.

В коробе воздухопритока этой Kia Rio можно огород сажать. Не чистили всего год, а теперь всем этим приходилось дышать. Только фильтр и спасает.

Первопроходцы

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А мы всем этим дышим! Порой возникает совсем уж забавная ситуация: при открытом окне воздух в салоне машины может стать даже чище, чем при закрытом! Поэтому появление салонных фильтров было предрешено самой природой. В 1979 году салонный фильтр применили на хэтчбеке Saab 900.

Сперва использовали обычную фильтровальную бумагу. Позднее появились многослойные фильтры из синтетического волокна, содержащие слои гранул активированного угля. Они научились поглощать молекулы оксидов азота, серы и прочих вредных веществ, защищая пассажиров.

Изначально фильтрами салонного воздуха оснащались только очень дорогие автомобили, владельцам которых улыбнулась судьба. В настоящее время салонные фильтры уверенно перешли из разряда эксклюзивных атрибутов в категорию обычных расходников бюджетного уровня.

А вы знаете, что в климатическую систему первых Солярисов с завода вместо фильтра ставили этакую сеточку мелкого плетения из лески? Да, она вечная, можно промыть водой. Но и эффективность — никакая.

Рассадник заразы

В него со временем превращается салонный фильтр. Там, по мере загрязнения, развиваются вредные микрофлора с микрофауной, стремящиеся попасть в наши легкие. Очевидно, что своевременная замена этих фильтров очень важна не только для астматиков и аллергиков, но и для всех водителей.

Поэтому фильтры желательно менять хотя бы дважды в год — например, осенью и весной: в эти периоды там скапливается максимальное количество грязи, что способствует размножению бактерий и снижению эффективности фильтрации.

Менять салонный фильтр в автомобилях Kia Rio и Hyundai Solaris — одно удовольствие. Без всякого инструмента опускаем перчаточный ящик, освобождаем защелки — и фильтр в руках.

При замене можно выбрать высокотехнологичный фильтр от компании с громким именем, однако это — не единственный вариант.

Качественный и недорогой салонный фильтр «За рулем» — оптимальное решение для частой замены. Салонный фильтр «За рулем» с угольным наполнителем особенно полезен для аллергиков и детей, так как он способен улавливать гораздо больше вредных веществ.

Для владельцев массовых автомобилей в продаже появились качественные, но недорогие фильтры «За рулем». Они производятся на лучших отечественных заводах, отчего их цена не зависит от санкций и курса доллара.

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