Этот пункт ПДД не помнит никто (ну, почти!) — 80% ошибаются — журнал За рулем

Этот пункт ПДД не помнит никто (ну, почти!) — 80% ошибаются

А вы сможете решить эту задачку, не подглядывая в Правила? Проверим?!

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Водитель легкового автомобиля хочет развернуться. Где он может это сделать без нарушения ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Этот пункт ПДД не помнит никто (ну, почти!) — 80% ошибаются

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