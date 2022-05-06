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Водитель легкового автомобиля хочет развернуться. Где он может это сделать без нарушения ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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Водитель легкового автомобиля хочет развернуться. Где он может это сделать без нарушения ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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