Управление требует привычки
Правое расположение руля вовсе не означает, что все органы управления «отзеркалены». Например, замок зажигания остался с правой стороны.
Подрулевые переключатели не стали менять местами, как и рычаг капота. Так что открыть его получится только с пассажирской стороны. Из-за этого пришлось сузить полку под вещевым ящиком.
Самая большая сложность — освоиться с переключением передач. Ведь схема выбора осталась прежней: первая и задняя включаются «от себя». Не говоря уже о том, что первое время постоянно ищешь рычаг коробки правой рукой.
Но ко всему этому через некоторое время привыкаешь.
В остальном на ходу праворульная «восьмерка» ничем не отличается от обычной — такая же легкая и юркая.
Особая сборка
До сих пор ходит миф, что экспортные Лады отличались богатым оснащением и «особенной» сборкой. Действительно, европейские дилеры часто дооснащали наши машины интересными опциями. Это и легкосплавные колеса, и люк в крыше, и спортивный руль, и иные сиденья. Ставили электрические стеклоподъемники, кондиционер и даже АКП.
По качеству сборки и происхождению и обработке металла экспортные ВАЗ-2108 (как и другие модели) ничем не отличались от машин для внутреннего рынка. А отсутствие коррозии у Лад из Франции или Германии объясняется более щадящим климатом. Посмотрите на «восьмерки» из Армении или Средней Азии — они тоже не сгнили, хоть и были сделаны для внутреннего рынка.
Признание в Европе
Зато всем очень нравился живой характер автомобиля. Это касалось и двигателя, который издание The Motor назвало экспрессивным. Даже базовый 1300-кубовый моторчик показался им очень задорным. Что уж говорить о полуторалитровом агрегате. Но больше всего журналисты оценили управляемость. Особенно с учетом цены Самары.
Мне довелось ездить на втором Гольфе и Ладе с коротким крылом одного года выпуска (оба автомобиля были в музейном состоянии). Подтверждаю: наша машина для водителя намного интереснее.
Со статистикой не поспоришь
Приятно, что о наших автомобилях хорошо отзывались за рубежом. Это подтверждает и статистика. В конце 80-х годов на экспорт уходило больше 300 тысяч Лад ежегодно.
И не только в Восточную Европу, но и на Запад. В одной Британии продавали 25–30 тысяч машин каждый год. А еще была Южная Америка, Канада и даже Австралия с Новой Зеландией. Мировой успех? Пожалуй, да!
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