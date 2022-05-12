У нас на тесте редкая модификация Лады с индексом ВАЗ-21086. Смотрим, чем она отличается от других Самар.

Управление требует привычки

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Правое расположение руля вовсе не означает, что все органы управления «отзеркалены». Например, замок зажигания остался с правой стороны.

Подрулевые переключатели не стали менять местами, как и рычаг капота. Так что открыть его получится только с пассажирской стороны. Из-за этого пришлось сузить полку под вещевым ящиком.

Самая большая сложность — освоиться с переключением передач. Ведь схема выбора осталась прежней: первая и задняя включаются «от себя». Не говоря уже о том, что первое время постоянно ищешь рычаг коробки правой рукой.

Рычаг открытия капота остался с левой стороны. Схема переключений осталась прежней. И требуется время, чтобы к этому привыкнуть.

Привод тормозов остался на штатном месте, из-за чего пришлось тащить направо тягу к педальному узлу.

Но ко всему этому через некоторое время привыкаешь.

В остальном на ходу праворульная «восьмерка» ничем не отличается от обычной — такая же легкая и юркая.

Особая сборка

До сих пор ходит миф, что экспортные Лады отличались богатым оснащением и «особенной» сборкой. Действительно, европейские дилеры часто дооснащали наши машины интересными опциями. Это и легкосплавные колеса, и люк в крыше, и спортивный руль, и иные сиденья. Ставили электрические стеклоподъемники, кондиционер и даже АКП.

По качеству сборки и происхождению и обработке металла экспортные ВАЗ-2108 (как и другие модели) ничем не отличались от машин для внутреннего рынка. А отсутствие коррозии у Лад из Франции или Германии объясняется более щадящим климатом. Посмотрите на «восьмерки» из Армении или Средней Азии — они тоже не сгнили, хоть и были сделаны для внутреннего рынка.

Салон праворульной «восьмерки» отличается обивкой сидений, тканевыми вставками в дверях и крутым трехспицевым рулем (опция). Но если говорить о качестве сборки, то тут никакой разницы нет.

Признание в Европе





Когда в 1987-м году «восьмерка» попала на британский рынок, тамошние журналисты ее приняли тепло. Критиковали разве что качество пластика салона. Салон выглядел современно для 1980-х, но сборка и материалы были ужасные. Также они отметили, что машина сильно реагирует на боковой ветер и колею. И это тоже правда, в чем отчасти виноват малый вес.

Зато всем очень нравился живой характер автомобиля. Это касалось и двигателя, который издание The Motor назвало экспрессивным. Даже базовый 1300-кубовый моторчик показался им очень задорным. Что уж говорить о полуторалитровом агрегате. Но больше всего журналисты оценили управляемость. Особенно с учетом цены Самары.

Мне довелось ездить на втором Гольфе и Ладе с коротким крылом одного года выпуска (оба автомобиля были в музейном состоянии). Подтверждаю: наша машина для водителя намного интереснее.

Даже по сегодняшним меркам ВАЗ-2108 прекрасно рулится. И до появления Весты она была самой «драйверской» моделью Лады.

Со статистикой не поспоришь

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Приятно, что о наших автомобилях хорошо отзывались за рубежом. Это подтверждает и статистика. В конце 80-х годов на экспорт уходило больше 300 тысяч Лад ежегодно.

И не только в Восточную Европу, но и на Запад. В одной Британии продавали 25–30 тысяч машин каждый год. А еще была Южная Америка, Канада и даже Австралия с Новой Зеландией. Мировой успех? Пожалуй, да!

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