Как будет развиваться каршеринг в Москве?

В среднем одним автомобилем каршеринга в Москве пользуются 6–7 человек в сутки. Благодаря сервису более 90 тысяч личных машин не используется ежедневно, что снижает нагрузку на дороги и экологию города. Но так было не всегда.

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Сервисы каршеринга появились в Москве в 2015 году. Тогда в автопарке было всего 350 машин, сервисом пользовалось 30 тыс. человек. С каждым годом число автомобилей в парке растет, как и количество новых пользователей. Если в 2020 году на автомобилях каршеринга было совершено 44 млн поездок, то в 2021 году число поездок выросло до 50 млн.

С начала этого года пользователи уже совершили 14 млн поездок, а всего за 7 лет работы сервиса — более 186 млн поездок.

Сегодня в каршеринге около 30 тысяч авто и более 1 млн активных пользователей. Это самый большой парк в мире. В городе работает 4 оператора, в аренду можно взять фургоны, электромобили и автомобили премиум-сегмента.

Поддержка города

Москва поддерживает сервисы краткосрочной аренды. С 2018 года город выдает субсидии операторам каршеринга на погашение части лизинговых платежей. Субсидии выдаются на автомобили, произведенные в РФ. За 4 года сумма субсидий, выданных операторам каршеринга, составила 516,3 млн рублей. Так, благодаря поддержке Правительства Москвы было приобретено около 24 тыс. автомобилей. Средний возраст машины каршеринга — 2 года, при этом сегодня в сервисе нет ни одной машины старше 4 лет.

В сентябре прошлого года мэр Москвы подписал изменения в правилах предоставления услуг каршеринга. К примеру, экокласс автомобиля повысился до Евро-5, что в будущем уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу. Сейчас весь парк в каршеринге соответствуют этому требованию, и новые машины будут закупаться не ниже этого класса. Удобно, что максимальный срок аренды авто увеличился до 7 дней, теперь машину можно арендовать для поездок на дачу, например, на в выходные и праздничные дни.

А еще стало меньше бумажных проволочек. Теперь все льготные парковочные разрешения выдаются исключительно в электронном виде. Так операторам не приходится тратить время на поездку в офис и возить бумаги.

С чем столкнулись операторы в 2022 году?

В этом году из-за изменений цен и отсутствия на рынке новых автомобилей стало тяжелее обновлять машины — с этой проблемой столкнулись и операторы каршеринга. Бизнес оказался в непростой ситуации, поэтому правительство города решило оказать дополнительную поддержку операторам каршеринга, сервисам такси и проката.

По решению мэра города Сергея Собянина субсидия на приобретение автомобилей увеличилась в 2 раза. Увеличение субсидий позволит компаниям выполнить свои финансовые обязательства перед банками и сохранить рабочие места — сегодня в сервисах каршеринга работает более 2 тысяч человек.

Допустимый срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга увеличился с 3 до 4 лет. Это значит, что операторы смогут еще год использовать автомобили, которые раньше бы пришлось вывести с рынка. Это 13 тысяч автомобилей. Такая мера позволит им сэкономить средства на обновлении автопарка.

Город по-прежнему предоставляет операторам скидку на парковочные разрешения, что позволяет сохранить для пользователей сервиса стоянку на всех городских паркингах бесплатной. А также с 1 года до 2 лет был увеличен возраст автомобилей каршеринга, на который можно оформлять парковочные разрешения.

А вот требование к операторам об интеграции функции оплаты в единое городское приложение «Московский транспорт» было отложено до января 2023 года. Так у операторов будет больше времени адаптировать процессы оплаты к новым рыночным условиям и снизить финансовую и IT-нагрузку на операторов каршеринга.

Сегодня в парке каршеринга — порядка 30 тысяч автомобилей. Это один из самых больших парков в мире. Благодаря мерам поддержки машин в сервисе меньше не станет — операторы смогут сохранить число автомобилей в Москве на текущем уровне.

Помимо этого, Госдума сейчас рассматривает законопроект по снятию долгосрочного выкупа лизинговых автомобилей. Это даст возможность компаниям выкупить без переплат более 12 тыс. автомобилей такси и каршеринга.

Что говорят операторы?

По словам генерального директора компании «Ситидрайв» Алексея Сергеева, сервис продолжает работать и активно развиваться, чтобы сделать каршеринг еще доступнее.

«С начала этого года мы вывели на линию более 3 тысяч новых автомобилей, сейчас их количество превышает 9 300 единиц. Более того, мы не собираемся останавливаться на достигнутом: мы ожидаем поставок авто по новым лизинговым договорам и рассчитываем, что парк расширится до 10 000 автомобилей в ближайшее время. Учитывая, что у нас самый новый парк, в ближайшие несколько лет автомобили не будут выводиться с линии, что позволит нам в полной мере удовлетворить спрос на услуги каршеринга. Департамент транспорта г. Москвы также оказывает поддержку отрасли», — рассказал «За рулем» Алексей Сергеев.

Он также добавил, что в этом году компания продолжает не только количественно увеличивать парк, но и добавлять самые разные автомобили, чтобы у пользователей был широкий выбор. За последний месяц сервис ввел поминутную аренду на популярные электрокары Tesla в Москве, а также добавил эти электромобили во все города присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Столичный парк «Ситидрайв» пополнился еще и эксклюзивной моделью Tesla Model Y, которая впервые в мире появилась в каршеринге «Ситидрайв».

Также «Ситидрайв» регулярно вводит новые опции для пользователей, чтобы сделать условия аренды автомобилей еще более гибкими. Например, в Москве запущен новый тариф «4 недели», в рамках которого пользователь может взять в аренду автомобиль Smart fortwo сроком на четыре недели. «Для пользователя это удобный аналог личного авто, а для нас возможность дать клиенту больше свободы передвижения», — добавил гендиректор компании.

В пресс-службе Яндекс.Драйв рассказали, что компания планирует активно развивать направление Подписки (долгосрочной аренды автомобилей) и удерживать цены. Например, в марте спрос на Подписку увеличился вдвое по сравнению с февралем. Помимо Подписки, Драйв также продолжит фокусироваться на продуктах для бизнеса.

За последние годы Москва стала мировой витриной рынка каршеринга, и текущий тренд доказывает, что спрос будет только расти.

«В текущей ситуации повышение стоимости покупки собственного авто и его обслуживания делает каршеринг наиболее демократичным и эффективным средством передвижения. Миссия „Делимобиля“ — предоставлять максимально доступную и удобную мобильность для жителей города. Поэтому сейчас для нас особенно важно отвечать запросам наших пользователей и продолжать развивать сервис, добавляя новые опции тарифов, расширяя географию и автопарк. Мы благодарны департаменту транспорта Москвы за поддержку и уверены, что благодаря нашей синергии будем каждый день предоставлять лучшие возможности для жителей города», — рассказала Елена Бехтина, генеральный директор компании «Делимобиль».

Каршеринг — не просто машина за углом, а новая модель поведения

Каршеринг в Москве — это уже не просто «машина за углом», на которой можно добраться из точки А в точку Б. Это новая модель взаимоотношений жителей города, рационально использующих общий ресурс, который не уступает личному автомобилю в комфорте, а иногда даже превосходит его.

Переход на каршеринг с личного автотранспорта приводит к переменам в транспортном поведении: повременная оплата побуждает любого человека более взвешенно подходить к своему «спросу на перемещения» и более экономно планировать свои передвижения по городу.

По сравнению с 2000 годом количество 18-летних, которые после получения прав хотят сразу купить автомобиль, снизилось на 30%. Сейчас около половины молодых людей не хотят спешить с покупкой своей машины. Сервисом активно пользуются при построении мультимодальных маршрутов. За 2021 год пользователи совершили 647 тыс. таких поездок, используя автомобили каршеринга. Учитывая большой спрос, каршеринг в Москве продолжит развиваться и становиться еще удобнее для пользователей. Функций и возможностей у каршеринга становится больше, а у жителей города будет еще больше выбора, как и на чем передвигаться по Москве.

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