5 условий, когда всесезонки лучше летних шин

Ездить в суровых зимних условиях на всесезонных шинах — так себе идея, мы проверили. А как они ведут себя летом?

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Эксперты за «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания в России — сравнили всесезонные шины Continental AllSeasonContact (индекс M+S) и летние Continental PremiumContact 6 и разобрались, как ведут себя всесезонки летом. Ведь далеко не везде в России зима снежная и морозная, и где-то всесезонные покрышки вполне сгодятся зимой. Но могут ли они тягаться с обычными летними покрышками?

Конечно, летние шины показали преимущество на сухом асфальте — в торможении, управляемости и устойчивости. Причем чем жарче, тем разница больше. Но кое в чем всесезонки дают бой и даже опережают «лето»!

1. Проходимость

На серии стартов в горку на неукрепленном покрытии шины M+S цеплялись лучше летних, проскальзывающих на грунте и траве. Разница — два экспертных балла! Это означает, что шансов добраться до пункта назначения в распутицу на всесезонках заметно больше.

2. Акустический комфорт

В плане комфорта всесезонки интереснее — во-первых, они немного тише. Хотя нельзя исключить, что это плюс конкретной модели, ведь акустический комфорт сильно зависит от рисунка протектора...

3. Плавность хода

...Но есть и «во-вторых»: всесезонные шины еще и мягче, и наиболее ярко это чувствуется на мелких и средних неровностях.

4. Экономичность

Тут есть над чем подумать. В сопротивлении качению всесезонные шины опять в плюсе, но всего на 7,5%, то есть они экономичнее примерно на 0,2 л/100 км. При этом мягкие всесезонки изнашиваются быстрее летних. Так что выгодность сильно зависит от дорожных условий и стиля езды.

5. Аквапланирование и торможение по мокрому

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Тормозит по мокрому асфальту всесезонка чуть лучше, на пару процентов. Но в лужах однозначно уходит в отрыв: продольное аквапланирование возникает на той же скорости, что и у летних покрышек, а вот в поперечном направлении универсальная модель держится лучше, отыгрывая пять с лишним процентов среднего бокового ускорения. При похолодании всесезонка начинает выигрывать в держаке, поскольку для летних шин уже просто холодно.

Дмитрий Тестов, эксперт «За рулем»:

— Наш прошлый тест всесезонок показал, что на скользких покрытиях зимняя обувка предпочтительнее универсальной. А сейчас мы выяснили, что на сухом летнем асфальте современные всесезонки отстают от «сезонных» шоссеек, но берут свое в дождь, и особенно в межсезонье. Потому для средней полосы России с ее умеренно-континентальным климатом (где летом жарко, а зимой снежно и холодно) теоретически можно относиться к таким шинам, как к демисезонным, и использовать их в качестве третьего комплекта резины, промежуточного между летом и зимой. Это позволит увеличить срок службы «сезонных» шин, как летних, так и зимних.

В общем, нюансов набирается достаточно. Хотите узнать их все и сделать для себя вывод —изучите наш большой тест: всесезонные шины против летних!