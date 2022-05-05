Мы сравнивали всесезонки с зимними шинами на зимних же покрытиях. Резюме следующее: «разумных аргументов к тому, чтобы ездить на универсальных покрышках снежной зимой, быть не может».
Но далеко не везде в России она суровая и морозная. В южных регионах многие держат один комплект шин на все случаи жизни. Поэтому мы вернулись к ранее поднятому вопросу — но на этот раз сравнили «всесезонки» с чисто летними покрышками.
Размерность выбрали 235/55 R18 — в нее обувают многие компактные кроссоверы, и тестовый Volkswagen Tiguan не исключение.
Участники
В качестве «универсального солдата» выступают всесезонные шины Continental AllSeasonContact с направленным рисунком протектора. На боковине красуются не только буквы M+S, но также символ в виде трехглавого горного пика со снежинкой. Такие шины допустимо эксплуатировать в зимних условиях, но только если остаточная глубина протектора не менее 4 мм.
Противостоит им Continental PremiumContact 6 с традиционным для большинства летних моделей асимметричным дорожным рисунком. Оба участника имеют одинаковые индексы нагрузки и скорости — 100V (до 240 км/ч).
Всесезонки немного дороже летних шин — если на начало апреля PremiumContact 6 этой спецификации стоил 16–18 тысяч рублей за штуку, то AllSeasonContact — на пару тысяч больше.
Где и как испытывали
Испытания проводили на полигоне Contidrom в Германии. Лето было не очень жаркое, температура воздуха выше +22 °C не поднималась. Зато нашу традиционную программу мы дополнили торможением в довольно холодную погоду (+5 °C) — ту, что бывает в переходный период между зимой и летом.
В замерах нам помогал профессиональный измерительный комплекс Vbox Racelogic.
На асфальте
Здесь летние шины уверенно выигрывают в торможении на сухом асфальте со скорости 100 км/ч (до 5 км/ч). Разница — аж 8,5 м, или четверть тормозного пути. Шансов «приехать» во внезапное препятствие на всесезонках чувствительно больше!
На влажной дороге «лето» сохраняет лидерство, но уже не с таким большим разрывом — около четырех процентов тормозного пути.
Что касается бокового «держака», на мокром круге диаметром 60 метров летняя модель выигрывает с минимальным отрывом — чуть меньше двух процентов. По сути это означает равные способности шин.
В «холодном» торможении на сыром асфальте, представляющем условия ранней весны или поздней осени всесезонка выглядит чуть лучше — но на те же несущественные два процента.
В воде
А что будет в лужах? Переходим к оценке способности противостоять аквапланированию в тарированных «водоемах».
Колеса поставили на переднеприводный автомобиль, дабы не иметь трансмиссионной связи между осями. В продольном направлении на воде глубиной 9 мм 15‑процентное проскальзывание (начало аквапланирования) всесезонок отмечено при скорости 75,4 км/ч, а летних шин — при 75,2 км/ч. Фактически одно и то же.
В поперечном направлении универсальная модель держится лучше, отыгрывая пять с лишним процентов среднего бокового ускорения. Дает о себе знать направленный рисунок протектора, активно выбрасывающий воду из пятна контакта.
По ощущениям
В курсовой устойчивости и управляемости выигрывают летние покрышки. Они обеспечивают Тигуану более четкие реакции и предсказуемое поведение. На всесезонках наш Volkswagen становится флегматичным и ленивым в реакциях, требуя больше работать рулем. Причем чем выше скорость, тем у «лета» больше преимущество.
На сухом покрытии оно выражается в 1,5–2,0 баллах экспертной оценки, хотя «по мокрому» разница уменьшается до 1 балла. Видимо, причина в том, что здесь и скорости не такие высокие, как посуху. Да и мокрая поверхность дороги хорошо остужает более мягкую резину всесезонного протектора, и она не так «плывет».
А еще мы выполнили по серии троганий в гору на неукрепленном покрытии. Здесь более цепкие шины M+S уверенно берут верх над «летом», проскальзывающим на незакрепленном грунте и траве. Разница — два экспертных балла!
В плане комфорта всесезонки тоже интереснее — они немного тише и мягче летних шин. Последнее наиболее ощутимо на мелких и средних неровностях.
Экономика
Стендовые испытания выявили, что AllSeasonContact катится лучше. Определенные на барабане коэффициенты сопротивления качению подсказали, что фактическая разница между соревнующимися невелика — 7,5%. Для автомобилиста она составляет практически незаметные 0,2 л/100 км.
А что с экономикой «полного цикла»? Более мягкие всесезонки при прочих равных будут изнашиваться быстрее. И они, напомним, изначально дороже.
Аргумент, что нужно заплатить лишь за один комплект шин против двух (летнего и чисто зимнего) не работает — за то же время и всесезонок сносится две «смены».
Ответ на вопрос «что выгоднее» сильно зависит от ваших дорожных условий, стиля езды, других исходных данных.
|
|
Всесезонные шины
|
Летние шины
|
Марка, модель
|
Continental AllSeasonContact
|
Continental PremiumContact 6
|
Страна изготовления
|
Чехия
|
Франция
|
Индекс нагрузки и скорости
|
100 V
|
100 V
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
не указан
|
280
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
7,4–7,9
|
6,6–7,1
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
64
|
67
|
Масса шины, кг
|
11,7
|
11,0
- Полная таблица здесь.
|
На все случаи жизни?
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Всесезонные шины c маркировкой M+S весьма популярны среди владельцев кроссоверов и внедорожников, поскольку большинство из них приходит на наш рынок именно на таких покрышках. Люди воспринимают их как «универсальные» шины для лета и зимы, а также как покрышки «повышенной проходимости».
На таких можно ездить круглый год, уповая на полузимний рисунок протектора и юридическую возможность использования в зимнее время. А еще маркировка M+S (грязь и снег) на боковине намекает на возможность съехать с асфальта. К слову, использование этой аббревиатуры никак не регламентируется, а потому производители могут применять ее на свое усмотрение.
Если вы всерьез планируете ездить на всесезонных шинах не только летом, но и зимой, ищите шины, несущие на боковине знак в виде трехглавой вершины со снежинкой. Наличие этого символа говорит о том, что покрышка выдержала «зимние» испытания по Правилу ООН № 117.
Каждому — свое?
Посмотрите на график: летние шины имеют заметное преимущество на сухом асфальте — по эффективности торможения, по управляемости и курсовой устойчивости. Полагаем, что причина отставания всесезонки — в более мягкой резиновой смеси и более подвижном рисунке протектора. При значительных нагрузках протектор AllSeasonContact попросту перегревается. В жаркую погоду разница в пользу летних будет еще значительнее. Получается, что для дальних поездок на высокой скорости всесезонные шины — не самое лучшее решение.
На мокрой дороге превосходство летнего продукта над универсальным уже менее значительно. Такое сближение, скорее всего, происходит из-за того, что влага охлаждает протектор, препятствуя перегреву. Именно поэтому при похолодании всесезонка начинает выигрывать в держаке, поскольку для летних шин уже просто холодно. В лужах AllSeasonContact работает более эффективно благодаря направленному протектору с глубокими и широкими канавками.
Другие достоинства всесезонок — более высокий комфорт. Хотя это — скорее плюс конкретной модели Continental AllSeasonContact, поскольку акустический комфорт сильно зависит от рисунка протектора. Еще всесезонки ожидаемо выигрывают в зацепе на грунтовых дорогах: шансы добраться до дачи в распутицу явно выше.
В итоге получается, что территория шин М+S — пригородные маршруты, где скорости невысоки, да дождливые регионы с теплой зимой. Также это заманчивое предложение для грибников и рыболовов, да и просто любителей вылазок на природу, которые на неделе ездят на своем кроссовере по городу, а в выходные съезжают с твердых дорог. Главное — не забывать, насколько хуже такие шины тормозят на теплом сухом асфальте!
Мнение эксперта
Третьим будешь?
Наш прошлый тест всесезонокпоказал, что на скользких покрытиях настоящая зимняя обувка предпочтительнее универсальной. А сейчас мы выяснили, что на сухом летнем асфальте современные всесезонки отстают от «сезонных» шоссеек, но берут свое в дождливую погоду, особенно при межсезонном похолодании.
Потому для средней полосы России с ее умеренно-континентальным климатом (где летом жарко, а зимой снежно и холодно) теоретически можно относиться к таким шинам, как к демисезонным, которые можно использовать в качестве третьего комплекта резины, промежуточного между летом и зимой. Такой шаг позволит увеличить срок службы «сезонных» шин, как летних, так и зимних.
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