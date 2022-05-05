Иметь один комплект шин и не переобуваться ни весной, ни осенью — это сколько же можно сэкономить! Но сначала узнайте, как чувствуют себя всесезонки летом.

Мы сравнивали всесезонки с зимними шинами на зимних же покрытиях. Резюме следующее: «разумных аргументов к тому, чтобы ездить на универсальных покрышках снежной зимой, быть не может».

Но далеко не везде в России она суровая и морозная. В южных регионах многие держат один комплект шин на все случаи жизни. Поэтому мы вернулись к ранее поднятому вопросу — но на этот раз сравнили «всесезонки» с чисто летними покрышками.

Размерность выбрали 235/55 R18 — в нее обувают многие компактные кроссоверы, и тестовый Volkswagen Tiguan не исключение.

Участники

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В качестве «универсального солдата» выступают всесезонные шины Continental AllSeasonContact с направленным рисунком протектора. На боковине красуются не только буквы M+S, но также символ в виде трехглавого горного пика со снежинкой. Такие шины допустимо эксплуатировать в зимних условиях, но только если остаточная глубина протектора не менее 4 мм.

Противостоит им Continental PremiumContact 6 с традиционным для большинства летних моделей асимметричным дорожным рисунком. Оба участника имеют одинаковые индексы нагрузки и скорости — 100V (до 240 км/ч).

Всесезонки немного дороже летних шин — если на начало апреля PremiumContact 6 этой спецификации стоил 16–18 тысяч рублей за штуку, то AllSeasonContact — на пару тысяч больше.

Где и как испытывали

Испытания проводили на полигоне Contidrom в Германии. Лето было не очень жаркое, температура воздуха выше +22 °C не поднималась. Зато нашу традиционную программу мы дополнили торможением в довольно холодную погоду (+5 °C) — ту, что бывает в переходный период между зимой и летом.

В замерах нам помогал профессиональный измерительный комплекс Vbox Racelogic.

На асфальте

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Здесь летние шины уверенно выигрывают в торможении на сухом асфальте со скорости 100 км/ч (до 5 км/ч). Разница — аж 8,5 м, или четверть тормозного пути. Шансов «приехать» во внезапное препятствие на всесезонках чувствительно больше !

На влажной дороге «лето» сохраняет лидерство, но уже не с таким большим разрывом — около четырех процентов тормозного пути.

Что касается бокового «держака», на мокром круге диаметром 60 метров летняя модель выигрывает с минимальным отрывом — чуть меньше двух процентов. По сути это означает равные способности шин.

В «холодном» торможении на сыром асфальте, представляющем условия ранней весны или поздней осени всесезонка выглядит чуть лучше — но на те же несущественные два процента.

Курсовую устойчивость и поведение при плавном маневрировании и перестроении оцениваем на скорости 130 км/ч — это максимум разрешенного на российских дорогах.

В воде

А что будет в лужах? Переходим к оценке способности противостоять аквапланированию в тарированных «водоемах».

Колеса поставили на переднеприводный автомобиль, дабы не иметь трансмиссионной связи между осями. В продольном направлении на воде глубиной 9 мм 15‑процентное проскальзывание (начало аквапланирования) всесезонок отмечено при скорости 75,4 км/ч, а летних шин — при 75,2 км/ч. Фактически одно и то же.

В поперечном направлении универсальная модель держится лучше, отыгрывая пять с лишним процентов среднего бокового ускорения. Дает о себе знать направленный рисунок протектора, активно выбрасывающий воду из пятна контакта.

Для оценки поперечного сцепления на мокром покрытии (толщина водяной пленки 2 мм) испытатель определяет минимальное время прохождения окружности.

По ощущениям

В курсовой устойчивости и управляемости выигрывают летние покрышки. Они обеспечивают Тигуану более четкие реакции и предсказуемое поведение. На всесезонках наш Volkswagen становится флегматичным и ленивым в реакциях, требуя больше работать рулем. Причем чем выше скорость, тем у «лета» больше преимущество.

На сухом покрытии оно выражается в 1,5–2,0 баллах экспертной оценки, хотя «по мокрому» разница уменьшается до 1 балла. Видимо, причина в том, что здесь и скорости не такие высокие, как посуху. Да и мокрая поверхность дороги хорошо остужает более мягкую резину всесезонного протектора, и она не так «плывет».

А еще мы выполнили по серии троганий в гору на неукрепленном покрытии. Здесь более цепкие шины M+S уверенно берут верх над «летом», проскальзывающим на незакрепленном грунте и траве. Разница — два экспертных балла!

В плане комфорта всесезонки тоже интереснее — они немного тише и мягче летних шин. Последнее наиболее ощутимо на мелких и средних неровностях.

Шансов «приехать» во внезапное препятствие на сухом летнем асфальте на всесезонках чувствительно больше!

Экономика

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Стендовые испытания выявили, что AllSeasonContact катится лучше. Определенные на барабане коэффициенты сопротивления качению подсказали, что фактическая разница между соревнующимися невелика — 7,5%. Для автомобилиста она составляет практически незаметные 0,2 л/100 км.

А что с экономикой «полного цикла»? Более мягкие всесезонки при прочих равных будут изнашиваться быстрее. И они, напомним, изначально дороже.

Аргумент, что нужно заплатить лишь за один комплект шин против двух (летнего и чисто зимнего) не работает — за то же время и всесезонок сносится две «смены».

Ответ на вопрос «что выгоднее» сильно зависит от ваших дорожных условий, стиля езды, других исходных данных.

Всесезонные шины Летние шины Марка, модель Continental AllSeasonContact Continental PremiumContact 6 Страна изготовления Чехия Франция Индекс нагрузки и скорости 100 V 100 V Индекс износостойкости (Treadwear) не указан 280 Глубина рисунка протектора, мм 7,4–7,9 6,6–7,1 Твердость резины по Шору, ед. 64 67 Масса шины, кг 11,7 11,0

Полная таблица здесь.

На все случаи жизни? Материалы по теме Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные Всесезонные шины c маркировкой M+S весьма популярны среди владельцев кроссоверов и внедорожников, поскольку большинство из них приходит на наш рынок именно на таких покрышках. Люди воспринимают их как «универсальные» шины для лета и зимы, а также как покрышки «повышенной проходимости». На таких можно ездить круглый год, уповая на полузимний рисунок протектора и юридическую возможность использования в зимнее время. А еще маркировка M+S (грязь и снег) на боковине намекает на возможность съехать с асфальта. К слову, использование этой аббревиатуры никак не регламентируется, а потому производители могут применять ее на свое усмотрение. Если вы всерьез планируете ездить на всесезонных шинах не только летом, но и зимой, ищите шины, несущие на боковине знак в виде трехглавой вершины со снежинкой. Наличие этого символа говорит о том, что покрышка выдержала «зимние» испытания по Правилу ООН № 117.

Каждому — свое?

Посмотрите на график: летние шины имеют заметное преимущество на сухом асфальте — по эффективности торможения, по управляемости и курсовой устойчивости. Полагаем, что причина отставания всесезонки — в более мягкой резиновой смеси и более подвижном рисунке протектора. При значительных нагрузках протектор AllSeasonContact попросту перегревается. В жаркую погоду разница в пользу летних будет еще значительнее. Получается, что для дальних поездок на высокой скорости всесезонные шины — не самое лучшее решение .

Мокрая поверхность дороги хорошо остужает более мягкую резину всесезонного протектора, и она не так «плывет».

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На мокрой дороге превосходство летнего продукта над универсальным уже менее значительно. Такое сближение, скорее всего, происходит из-за того, что влага охлаждает протектор, препятствуя перегреву. Именно поэтому при похолодании всесезонка начинает выигрывать в держаке, поскольку для летних шин уже просто холодно. В лужах AllSeasonContact работает более эффективно благодаря направленному протектору с глубокими и широкими канавками.

Другие достоинства всесезонок — более высокий комфорт. Хотя это — скорее плюс конкретной модели Continental AllSeasonContact, поскольку акустический комфорт сильно зависит от рисунка протектора. Еще всесезонки ожидаемо выигрывают в зацепе на грунтовых дорогах: шансы добраться до дачи в распутицу явно выше.

В итоге получается, что территория шин М+S — пригородные маршруты, где скорости невысоки, да дождливые регионы с теплой зимой. Также это заманчивое предложение для грибников и рыболовов, да и просто любителей вылазок на природу, которые на неделе ездят на своем кроссовере по городу, а в выходные съезжают с твердых дорог. Главное — не забывать, насколько хуже такие шины тормозят на теплом сухом асфальте!

Мнение эксперта

Дмитрий Тестов

Третьим будешь?

Наш прошлый тест всесезонокпоказал, что на скользких покрытиях настоящая зимняя обувка предпочтительнее универсальной. А сейчас мы выяснили, что на сухом летнем асфальте современные всесезонки отстают от «сезонных» шоссеек, но берут свое в дождливую погоду, особенно при межсезонном похолодании.

Потому для средней полосы России с ее умеренно-континентальным климатом (где летом жарко, а зимой снежно и холодно) теоретически можно относиться к таким шинам, как к демисезонным, которые можно использовать в качестве третьего комплекта резины, промежуточного между летом и зимой. Такой шаг позволит увеличить срок службы «сезонных» шин, как летних, так и зимних.

При какой температуре летние шины лучше зимних? Эксперт все объяснил.

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