Развод ГИБДД с поворотом из третьего ряда. Эксперт все объяснил

Водитель уверен, что все сделал правильно, а ему говорят, что он грубо нарушил ПДД.

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Разберем такой случай: вы повернули налево так, как это сделал водитель синей легковушки на схеме. Вас останавливает инспектор ДПС и хочет оштрафовать за поворот из «третьего ряда», хотя ранее на знаке «Направления движения по полосам», стоявшем на перекрестке, было указано 2 полосы.

Водитель уверен, что он повернул налево из второго ряда, да и дорога узкая: три машины умещаются, но с трудом, а разметки между рядами нет. Масло в огонь подлил водитель зеленой легковушки, который как бы протиснулся между рядами.

Мы поинтересовались у юриста, правомерны ли действия инспектора и как поступить в этой ситуации водителю. Его ответ — на следующей странице.