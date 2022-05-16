7 мелких (вроде бы!) нарушений, за которые отбирают права

В эти коварные ловушки попадают даже опытные и законопослушные водители.

Нарушение 1. Поцарапал парковочный столбик и уехал

Взыскание. Лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Даже легкое повреждение объекта инфраструктуры (к ним относятся ограждения, столбики, заборы и даже деревья) расценивается законом как полноценное ДТП. А отъезд виновника — как оставление места ДТП (даже когда водитель не заметил произошедшего). Если муниципальные службы или собственник захотят возместить ущерб, виновника аварии начнут искать. Учитывая множество камер во дворах и на дорогах, сделать это нетрудно.

Что делать. Самостоятельно вызвать на место столкновения с объектом инфраструктуры ГИБДД. Комичная ситуация? Да, но зато вы останетесь с правами.

Нарушение 2. Во время движения на госномер прилипла листва

Взыскание. Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

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Прилипший листок или полиэтиленовый пакет по закону можно расценить как присутствие на госномере «устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть» (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Доказать, что вы не пытались намеренно «замаскировать» номер, бывает нелегко.

Что делать. Чаще проверяйте состояние госномеров. В ряде случае доказать, что вы не специально повесили на номер пакет, помогают данные видеорегистратора.

Нарушение 3. Выпил и перепарковал автомобиль

Взыскание. Лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет или штраф 30 тысяч рублей (ст. 12.8 КоАП РФ).

Обычная ситуация: на майские праздники дома собралась компания, отмечают, ехать никуда не собираются… И тут во дворе сигналят — авто хозяина кому-то мешает, надо перепарковать. Водитель садится за руль, проезжает пару метров и становится нарушителем одной из самых жестких «пьяных» статей КоАП РФ.

Что делать. Помнить, что даже после пары бокалов вина автомобиль нельзя ни перепарковывать, ни загонять в гараж.

Нарушение 4. Обогнал перед железнодорожным переездом

Взыскание. Лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев или штраф 5000 рублей. (ст. 12.15 КоАП РФ, ПДД РФ, 11.4).

Ближе 100 метров перед железнодорожными переездами обгон запрещен — даже на пустой дороге. Считается, что водитель может не успеть закончить маневр.

Что делать. Помнить, что любые маневры вблизи железнодорожных путей могут привести к вылету участников дорожного движения на пути и столкновению с поездом. И не нарушать.

Нарушение 5. Объехал ДТП по встречке

Взыскание. Лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

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Читаем п. 1.2 ПДД: «Препятствие — неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе». То есть объезжать аварию закон разрешает, в том числе и по встречной полосе. Но есть один подвох: если у водителя был другой вариант объезда ДТП, то выезд на встречку может быть расценен как нарушение ПДД — все зависит от решения инспектора.

Что делать. Убедиться, что объезд препятствия по встречной полосе — единственно возможный, и только после этого начинать движение.

Нарушение 6. Положил номер под стекло

Взыскание. Лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

На новом автомобиле можно ездить без госномеров 10 дней — ровно такой срок отводится владельцу для регистрации машины в ГИБДД. Правда, установить госномер на нужное место сразу после его получения в отделе ГИБДД получается не у всех водителей — например, не было в наличии специальных рамок. Автовладелец кладет госномер под стекло и отправляется домой. Если ему не повезет, первый встретившийся экипаж ДПС составит протокол о нарушении правил установки государственных регистрационных знаков.

Что делать. Не затягивать с постановкой автомобиля на учет в ГИБДД.

Нарушение 7. Обогнал «тихохода»

Взыскание. Лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф 5000 рублей (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

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Вы едете по «дачной» двухполосной дороге со сплошной разделительной полосой, а перед вами еле плетется трактор. Многие водители слышали, что «тихохода» разрешается обгонять.

Но есть важный нюанс: закон считает «тихоходом» не любое медленное едущее ТС, а лишь те из них, что оснащены соответствующим знаком — оранжевым треугольником в желтой окантовке. Также в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен» разрешается обгонять мопеды, двухколесные мотоциклы без коляски и гужевые повозки.

Что делать. Освежить в памяти нормы ПДД, регулирующие обгон по встречной полосе, и… смириться с потерей времени.