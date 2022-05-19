Такие случаи не единичны. Разбираемся с причинами и слушаем мнение автопроизводителей.

Электростанция на борту

Поставщиком электроэнергии является генератор, а стартеры, вентиляторы, контроллеры, лампы и обогреватели — это потребители. Аккумуляторная батарея напоминает банковскую карточку, счет на которой тает с каждым пуском мотора, а пополняется с помощью генератора.

Если этого не происходит, то карточка-батарея вскоре обнулится, а потому «кредита» на очередной запуск двигателя вы уже не получите. Впрочем, так происходит и в жизни, если тратите больше, чем зарабатываете.

Села батарея? Возможно, что причина — в генераторе, который при попадании автомобиля в пробку не может обеспечить энергией одновременно всех потребителей.

Старые машины не справляются

Хватает ли мощности генератора для питания всех потребителей (фар, дворников, обогревателей), если ДВС работает на минимальных оборотах холостого хода? Пару десятков лет назад журнал «За рулем» проводил замеры на автомобилях той поры: энергобаланс проверяли на Волге ГАЗ-3110 (с двигателем ЗМЗ-4062) и на Жигулях ВАЗ-2104.

Общий итог был неутешителен: на минимальных оборотах холостого хода генераторы автомобилей не могли обеспечить энергией всех штатных потребителей, а потому АКБ начинали разряжаться. То же самое происходит в вяло ползущих пробках: горят фары, гудят вентиляторы, громко играет музыка, а генераторы еле крутятся.

А как современные?

Даже на макете видно, что автомобили, попавшие в пробку, потребляют довольно много энергии.

Мы проверили редакционный Largus с пробегом 136 тысяч км: прогрели мотор и включили все, что только можно включить, — от дальнего света до дворников. Однако же все в порядке: бортовое напряжение составило 13,2 В, и АКБ успешно заряжалась.

А обеспечивают ли генераторы нормальное питание всех потребителей при работе ДВС на минимальных холостых на других автомобилях? Или АКБ в таких условиях всегда начинает разряжаться?

Об этом мы спросили представителей ведущих автомобильных компаний.

Комментарии автопроизводителей

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Jaguar Land Rover

В автомобилях Jaguar и Land Rover существует система контроля и мониторинга уровня зарядки АКБ. В зависимости от состояния АКБ работа той или иной системы автомобиля будет ограничена в целях предотвращения разряда АКБ, а также поддержания батареи в состоянии, обеспечивающем устойчивый запуск автомобиля.

Hyundai

Баланс электроэнергии в автомобиле рассчитывается при проектировании и зависит от многих факторов. Перед инженерами не ставится задача обеспечения непрерывной одновременной работы всех бортовых потребителей электроэнергии в течение неограниченного времени.

Mazda

Разрядки АКБ не будет.

Renault

Исправный генератор обеспечивает нормальную работу. В противном случае появится сообщение и загорится соответствующая сигнальная лампа, что свидетельствует о наличии неисправности.

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Volvo

Ассистент «менеджер генератора» в блоке управления двигателем всегда обеспечивает необходимый заряд АКБ, управляя режимом работы ДВС в зависимости от энергетической нагрузки навесного оборудования.

Kia

Разрядки АКБ не происходит.

ВАЗ

В условиях прогретого и исправного автомобиля при работе двигателя в режиме холостого хода генератор обеспечивает нормальную работу всех штатных потребителей, включенных одновременно. И поддерживает заряд АКБ для обеспечения возможности последующего пуска двигателя.

Не правда ли, ответы с Jaguar Land Rover, Volvo и Hyundai звучат осторожно? Мол, генератор не должен снабжать энергией одновременно всех потребителей.

Денис Загарин, руководитель центра испытаний НАМИ

Комментарий специалиста

Отдельных требований к генераторам нет

Отдельных требований по оценке энергобаланса и генераторов в составе автомобиля нет. Если же говорить о генераторах как запчастях, то к ним, согласно п.94 Приложения 10 ТР ТС 018/2011, предъявляются следующие требования:

работоспособность в условиях окружающей среды;

работоспособность при изменении напряжения;

электромагнитная совместимость;

вибро- и ударопрочность;

защита от проникновения пыли и влаги;

электрическая прочность изоляции.

Так что ответ компании Jaguar Land Rover показателен. Но не все автомобили (особенно недорогие), имеют аналогичные системы, отключающие потребителей.

Запас карман не тянет?

Неужели нельзя сделать так, чтобы в любых автомобилях даже на минимальных оборотах холостого хода генератор мог «обеспечивать» всех?

Дело в том, что его проектируют, исходя из принципа разумной достаточности. А поскольку автомобиль все-таки предназначен для езды, а не для стояния в пробках, то и генератор рассчитывают только под среднестатистического потребителя, чередующего стояние в заторах с нормальным движением по шоссе.

Попытки увеличить производительность генератора (уменьшить передаточное число между шкивами коленвала и генератора) аукнутся быстрым износом подшипников на высоких частотах вращения (не все же время в пробках-то стоять!). Установка же заведомо более мощного генератора — это всегда лишние килограммы, рубли и литры горючего.

По мере роста нагрузки генератор начнет потихоньку «сдавать позиции», снижая выходное напряжение. Если в автомобиле установлен вольтметр, это легко отследить. Заряд АКБ будет продолжаться, но уже при меньшем напряжении. В дальнейшем напряжение генератора и ЭДС батареи могут сравняться — заряд прекратится. Если нагрузка еще вырастет, батарея начнет разряжаться.

Как не разрядить батарею

Предел, ниже которого напряжение падать не должно, — примерно 12,7 В.

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Если вы замечаете, что напряжение в бортсети под нагрузкой просаживается (тускнеет свет фар, снижаются показания вольтметра), желательно проверить напряжение на клеммах АКБ (при работе мотора на минимальных холостых и максимальном числе потребителей).

Нормальное напряжение в бортсети должно быть 13,8 — 14,2 В. Если по мере отключения нагрузки напряжение возрастает до указанных величин, а к состоянию бортсети претензий нет (окисленные контакты или плохое натяжение ремня генератора), то нужно принять к сведению: в пробках при максимальных нагрузках батарея вашей машины может перестать принимать заряд. Значит, каким-то потребителем в такой ситуации нужно пожертвовать.

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