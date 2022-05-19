Бумага или синтетика? Какой фильтр нужен турбомотору

Сегодня, несмотря на санкции, на рынке представлено множество автомобильных фильтров. Предлагаем разобраться в их ассортименте.

Фильтры были не всегда

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Задача любого фильтра — не препятствовать потоку воздуха или топлива, максимально задерживая вредные примеси. Цели разнонаправленные, но современные фильтры с ними справляются.

Создав ДВС, человек не сразу осознал необходимость фильтрации. Даже самые массовые автомобили Ford Model T и «американские полуторки» долгие годы обходились без таких важных элементов. При том, что первый масляный фильтр запатентовали американские изобретатели Эрнест Свитленд и Джордж Гинхалд еще в 1923 году. Их система очищала лишь десятую часть моторного масла, но все равно ресурс двигателя возрастал в несколько раз.

Именно поэтому вскоре начали массово внедряться воздушный, топливный и масляный фильтры даже на недорогих машинах.

Масло чистят бумагой

Несмотря на высокие технологии и научные достижения, абсолютно все современные масляные фильтры делаются из бумаги (речь, конечно же, о фильтрующем материале). Правда, бумага в них непростая. Она создается из особых сортов древесины, пропитывается высокотехнологичными составами и способна выдерживать высокие тепловые и механические нагрузки, свойственные современным моторам.

Кстати, фильтровальную бумагу для всего мира делают лишь несколько заводов.

Важные клапаны

Каждый фильтр оснащен двумя клапанами: перепускным и противодренажным. Если масляный фильтр неразборный, клапаны встроены в его корпус. Там, где масло фильтрует картридж, клапаны являются составной частью системы очистки.

Аварийный сброс

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Перепускной служит для аварийного сброса избыточного давления, которое может возникнуть в магистрали при сильном засорении фильтрующего элемента. В этом случае масло пойдет в обход фильтра и не будет очищаться. Именно поэтому фильтры лучше менять вовремя.

Если перепускной клапан неисправен, повышенное давление масла может разорвать фильтрующий барьер, отчего накопленная грязь устремиться в мотор вместе с ошмётками фильтра.

В другом случае из-за неисправности клапана масло будет циркулировать в системе с недостаточным давлением. Как итог — масляное голодание и дорогостоящий ремонт.

Непрерывная смазка

Противодренажный клапан предотвращает стекание масла в поддон после останова мотора. Благодаря чему при следующем пуске движка масляного голодания не случится.

В большинстве автомобилей сегодня используются неразборные фильтры, конструкция которых предусматривает наличие описанных выше клапанов. Но заглянуть внутрь, чтобы оценить качество изготовления, невозможно. Многие подделки под известные бренды выпускаются вообще без клапанов, что наносит серьезный урон моторам.

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Современные технологии

Воздушные фильтры продвинулись в плане технологий довольно далеко. Дело в том, что сейчас в автомобилях используются турбомоторы, требующие много воздуха. Фильтр должен быть компактным и хорошо очищать в несколько раз большее количество воздуха. Притом долговечность его работы не должна уменьшиться. Поэтому кроме бумажных появились волокнистые или синтетические фильтры.

Секрет эффективности

Бумажные производят отсев загрязнений лишь на поверхности, а волокнистые улавливают и накапливают твердые частицы по всей глубине слоя. Волокнистые фильтры более устойчивы к внешним агрессивным средам и более долговечны.

Интересно, что синтетический фильтр может в несколько раз превосходить по производительности бумажный такого же размера. Поэтому ставить идентичный по габаритам бумажный фильтр, предназначенный для атмосферного мотора, на мощный турбодвигатель ни в коем случае нельзя .

Часто продавцы в магазинах хитрят, предлагая фильтр подешевле. Да, по размеру он подойдет — но не по характеристикам.

Фильтр воздушный для Hyundai Solaris и Kia Rio III от «За рулем». Цилиндропоршневая группа очень боится пыли: заменяйте воздушный фильтр своевременно.

Топливо «самоочищается»

Еще один интересный факт: топливо в баке автомобиля постепенно становится чище. Дело в том, что стандартный топливный насос имеет производительность около 60 л/ч и создает предварительное давление в системе. А машина потребляет гораздо меньшее количество бензина или дизтоплива. Поэтому остатки возвращаются в бак через обратку, всякий раз проходя через фильтр.

Фильтр топливный ВАЗ 2112–11 «За рулем» — чем дольше работает, тем чище бензин!

Но, в отличие от масляного фильтра, никаких перепускных клапанов здесь нет. Поэтому засоренный фильтр будет постепенно «душить» мотор и убивать бензонасос, которому будет всё труднее прокачивать топливо.

Какой выбрать

Несмотря на то, что фильтры — это расходники, к их выбору надо подойти серьезно. Все системы питания и смазки современных автомобилей скрупулезно рассчитаны и работают почти на пределе своих возможностей. Любое отклонение от заданных параметров может привести к дорогому ремонту.

Но тратить килограммы денег на фильтры именитых брендов — тоже не выход. Сегодня многие компании ушли из России, а рынок наводнили подделки.

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Фото: «За рулем» и depositphotos.com