Компания Renault передала свою долю акций АВТОВАЗа НАМИ, а московский завод — правительству столицы. Какие модели автомобилей уйдут, а какие останутся? И появятся ли новые?

Почти российский бренд

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Из всех иностранных автопроизводителей Renault был наиболее глубоко интегрирован в нашу промышленность. Компании принадлежало 68% акций АвтоВАЗа. Оставшиеся остаются у госкорпорации Ростех.

В Тольятти собирают седаны Renault Logan и хэтчбеки Renault Sandero. Кроме того, на французской платформе базируются Лада Ларгус и Лада XRAY.

У Renault был и собственный завод в Москве. Изначально он назывался «Автофрамос», а потом его переименовали в «Рено Россия». С его конвейера сходили кроссоверы Renault: Duster, Kaptur и Arkana (а вместе с ними и родственный Nissan Terrano).

Ухожу, но вернусь?

Сумму сделки не называют и не назовут. По неофициальным данным, речь идет о чисто символическом одном рубле. Французы получили особый опцион: в течение шести лет могут выкупить свою долю обратно.

Renault, конечно, не хочет терять наш рынок — объемы продаж у компании больше только в родной Франции. Но против санкции с давлением европейского общественного мнения никуда не денешься. Вот и поставили российский бизнес на паузу, передав управление российской стороне.

С московским заводом ситуация иная. На него опцион не распространяется, Renault потерял его безвозвратно. Новый владелец — правительство Москвы. Если со временем оно не найдет следующего приобретателя, предприятие так и остается столичным активом. Или мертвым пассивом, если не удастся организовать производство. Впрочем, земля в Москве не пропадет — застройка территории ЗИЛа тому подтверждение.

Здравствуй, «Реносквич»!

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После оглашения условий сделки вспомнили об исконно отечественной марке — «Москвич». Под ней будущие модели станут выходить из ворот московского завода, который тоже стал Москвичом. Компания Renault покинула площадку бесповоротно, поэтому о продолжении сборки кроссоверов с измененными эмблемами можно не мечтать.

Но старые Москвичи точно не вернутся. Вся оснастка давно утрачена. Да и кому сегодня нужен «сорок первый»? Даже с поправкой на кризис и снижение покупательской способности.

Значит, в Москве наладят выпуск новых моделей. Наиболее вероятный сценарий — сотрудничество с кем-то из китайских производителей. Взять уже готовые модели, поставить на производство и превратить в Москвичи. Одним из потенциальных партнеров называют JAC. Но официально это пока не подтверждено.

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Самый сложный и долгий вариант — сделать собственный автомобиль. Из всех проектов последних лет притянуть к Москвичу можно разве что камазовский электромобиль Кама-1. Но его серийное производство реально запустить только через пару лет. И это при условии, что разработчики изначально ориентировались на применение минимального числа импортных деталей. Иначе понадобится еще время на импортозамещение.

Платформа ЕМП2, разработанная для Аурусов, хотя и модульная, но быстро под народные машины не масштабируется. Да и автомобили компактного класса пока в проекте не предусмотрены.

Полуфантастический вариант — взять наработки УАЗа, которые ульяновцы положили под сукно (о чем официально объявили в прошлом году). Но и проект «русского Прадо» явно находится не в стадии «хоть завтра на конвейер».

Москвич-2141 сейчас уже никому не нужен, и производить его не на чем.

Да-да, это фантастика!

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Всю неделю сыпались комментарии и прожекты официальных лиц — большинство, увы, утопичные.

Власти Москвы рассказали о планах сначала наладить выпуск автомобилей с ДВС, а потом и электромобилей. Прозвучало логично и здраво. До того момента, пока начать выпуск Москвичей не пообещали уже в этом году.

Если даже договориться с китайцами и всю адаптацию автомобиля свести к замене шильдиков, за полгода не успеть. А создание собственных оригинальных моделей — это годы работы и колоссальные инвестиции.

Глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что 30–40 тысяч Москвичей в год купят столичные таксисты и операторы каршеринга. Если прикинуть размеры их парков, получится, что обновляться они будут исключительно за счет Москвичей. Для этого нужны два условия: полное отсутствие конкуренции на рынке и достойный продукт. Оба утопичны и не совместимы: зачем делать что-то хорошее, если нет альтернативы?

Что будет с моделями

Duster переезжает на АВТОВАЗ и станет Ладой.

Отказ от московского завода Renault готовил давно. Даже оборудование начали перемещать еще до нынешнего кризиса. Правда, теперь в затею наверняка внесут правки. Самая вероятная — замена моторов на вазовские.

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Судьба Каптюра и Арканы неизвестна. Скорее всего, они нас покинут.

и неизвестна. Скорее всего, они нас покинут. Новые Logan и Sandero практически готовы к постановке на конвейер в Тольятти. Только теперь они тоже превратятся в Лады.

Что точно останется тайной за семью печатями, так это реальное участие Renault в последующей деятельности АВТОВАЗа. Не исключено, что помощь деньгами и технологиями сохранится. Просто ее не будут афишировать.

И тогда есть шансы на появление новых поколений Гранты и Нивы, которые разрабатываются на французской платформе. Без них АВТОВАЗу будет сложно конкурировать с другими марками.

Новые Гранта и Нива могут не появиться: у них импортная платформа. Хотя они наименее зависимы от импорта.

Косвенно на это намекает заинтересованность французов. Ведь заявлений о выводе всех моделей Renault и выпускаемых по лицензии АВТОВАЗом Ларгуса и Иксрея не последовало. Хотя от последнего завод всё равно откажется: слишком импортозависимый при небольших объемах продаж.

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Фото: ТАСС, Renault и «За рулем»