Снова пришлось доливать масло? Гаражная хитрость для вас
Идея читателя «За рулем» поможет обойтись без воронки и сохранить руки чистымию
Современные моторы часто требуют долива масла между заменами, а это – грязные руки, как ни старайся быть аккуратным.
Выручит емкость от геля для стирки. Тонкий носик позволит обойтись без воронки, а продуманная конструкция – избежать бульканья и потеков.
Д. Латий, г. Оренбург
Приз автору совета – набор ароматизаторов AIRLINE.
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Фото: Д. Латий
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24.06.2022
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