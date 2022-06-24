Снова пришлось доливать масло? Гаражная хитрость для вас

Идея читателя «За рулем» поможет обойтись без воронки и сохранить руки чистымию

Современные моторы часто требуют долива масла между заменами, а это – грязные руки, как ни старайся быть аккуратным.

Выручит емкость от геля для стирки. Тонкий носик позволит обойтись без воронки, а продуманная конструкция – избежать бульканья и потеков.

Д. Латий, г. Оренбург

Приз автору совета – набор ароматиза­торов AIRLINE.

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5 простых правил, чтобы избежать масложора, — тут.

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Фото: Д. Латий