#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
15 ноября
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
Только 10% водителей согласны с повышением...
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...

Снова пришлось доливать масло? Гаражная хитрость для вас

Идея читателя «За рулем» поможет обойтись без воронки и сохранить руки чистымию

Рекомендуем
Долил масло, антифриз, бензин — навредил мотору?

Современные моторы часто требуют долива масла между заменами, а это – грязные руки, как ни старайся быть аккуратным.

Выручит емкость от геля для стирки. Тонкий носик позволит обойтись без воронки, а продуманная конструкция – избежать бульканья и потеков.

Д. Латий, г. Оренбург

Приз автору совета – набор ароматиза­торов AIRLINE.

Рекомендуем
Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • 5 простых правил, чтобы избежать масложора, — тут.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Д. Латий

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Количество просмотров 1665
24.06.2022 
Поделиться:
Оцените материал:
-8