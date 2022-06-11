Как победить скрип тормозов: советы экспертов «За рулем»

Отчего тормоза автомобиля скрипят и как с этим бороться? Рассказываем.

Причина любого звука – это колебания, вибрация. В былые времена часто скрипели несмазанные оси телеги. Тогда колесная втулка на какие-то мгновения то и дело «приваривалась» к оси, а потом резко отрывалась от нее, порождая скрип. Практически то же самое происходит и в современных автомобилях, когда при торможении колодки на ничтожные доли секунды то и дело прирастают к диску или барабану, а затем срываются обратно.

Как бороться?

Оси телег периодически смазывали, и скрип на какое-то время пропадал. А вот рабочие поверхности колодок смазывать нельзя: останемся без тормозов. Но можно не давать колодкам совершать свободных колебаний.

На практике это делают разными способами.

В частности, на нерабочие (задние) поверхности устанавливают противоскрипные накладки, металлические или из виброгасящего материала, а на рабочих делают скосы. В последнем случае рабочая поверхность уменьшается, однако разработчики сознательно идут на это, сдвигая резонансную частоту колебаний в область неслышимого диапазона.

На некоторых автомобилях вибрацию и шум от колодок снижают, установив фигурную пружину, поджимающую наружные колодки.

Другой прием – нанесение на рабочих поверхностях колодок одной или нескольких прорезей. Иногда для гашения колебаний устанавливают специальную пластину, крепящуюся лапками к задней стороне колодки. В некоторых случаях с той же целью применяют различные скобы.

На многих колодках установлены акустические индикаторы износа. Они, напротив, специально издают неприятный визг при торможении, когда накладка слишком истончилась. Это сигнал для замены колодок.

Решения для снижения вероятности скрипа: 1 – вставки в направляющие колодок из тонкой и упругой нержавеющей стали; 2 – металлическая накладка на нерабочую сторону колодки; 3 – накладка из металла со специальным противоскрипным покрытием.

Меняем заранее

Впрочем, изношенные колодки и сами по себе могут издавать характерный скрип.

Тянуть с заменой нельзя: такие колодки уже не тормозят. Мало того, их предельный износ провоцирует перекос поршней, выдвигающихся из тормозных цилиндров на предельную величину. Вот почему не стоит дожидаться максимальной выработки колодок – лучше заменить их с упреждением, тогда и шуметь они не начнут.

К внутренней колодке приклепан держатель, входящий в полость поршня тормозного цилиндра и предотвращающий скрип. С той же целью накладка имеет скошенные края.

Выбираем качество

Колодки нередко начинают шуметь, если в состав их фрикционной смеси недобросовестный производитель положил слишком много железной стружки, которая, в отличие от высокотехнологичных составов, стоит сущие копейки. Такие колодки будут тормозить «порезче», но диски слижут, как кот масло, что вскоре обернется высокими тратами. Кроме шума, они будут легче перегреваться – дозировать тормозное усилие станет сложнее.

Тормозные колодки, разработанные для ВАЗ‑2108, пригодны для использования на переднеприводных автомобилях производства АВТОВАЗ до Гранты включительно. Для автомобилей с АБС и вентилируемыми дисками вполне подойдут недорогие и вместе с тем надежные, износостойкие и нескрипучие колодки под брендом «За рулем». В передних тормозных колодках для заднеприводных ВАЗов конструктивно невозможно установить «скрипуны», предупреждающие о предельном износе. Поэтому, чтобы не повредить диски, лучше заменять колодки профилактически.

Поэтому при замене тормозных колодок обычно рекомендуется обращать внимание на брендовые изделия, пользующиеся авторитетом на рынке. Однако владельцам массовых автомобилей есть смысл делать ставку и на бюджетные изделия известных отечественных поставщиков, не дожидаясь скрипа металла по металлу.

Любые тормозные колодки – это типичные расходники, при регулярной замене которых на свежие владелец только выгадывает.

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