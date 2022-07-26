Продаю машину. А как быть с техосмотром?

Если автомобиль старше четырех лет, диагностическую карту получать придется, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников, — иначе машину на учет не поставят. Но есть и хорошая новость для автовладельцев.

Хочу переоформить машину на сына. Машина 2016 года выпуска, поставлена на учет в 2017 году. Надо ли проходить техосмотр? Это должен сделать я до переоформления или сын после переоформления?

Василий Нефодов, г. Солнечногорск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к числу документов, которые требуются при совершении регистрационных действий, отнесена диагностическая карта, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформлена в соответствии с ФЗ от 1 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек.

Она потребуется, в том числе, в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства. Речь идет о ТС, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство (паспорт транспортного средства или регистрационный документ).

При этом законодательство не конкретизирует лицо, которое должно представить транспортное средство на технический осмотр и получить по его результатам диагностическую карту.

Подводя итог: техосмотр проходить необходимо. Сделать это можете как вы, так и ваш сын в любой момент, но до обращения в Госавтоинспекцию для осуществления регистрационных действий, связанных со сменой владельца.

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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»