Заработал новый бонус отмены техосмотра — журнал За рулем

Заработал новый бонус отмены техосмотра

Раньше, если у виновника аварии не было техосмотра, на него могли подать в суд.

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Виновники аварии, у которых на момент ДТП нет действующей диагностической карты, могут больше не опасаться несоответствия в законах. Дело в том, что проходить техосмотр с 30 декабря 2021 года необязательно (за исключением ряда случаев), но в случае ДТП у страховых компаний есть право подавать в суд на виновника аварии, если его транспортное средство не прошло техосмотр.

Эксперты говорят, что этой возможностью страховщики пользовались редко, так как суд в таком случае требует экспертизу, подтверждающую, что авария произошла из-за неисправности транспортного средства.

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Сегодня же вступили в силу поправки к ст. 14 закона об ОСАГО, автором которых стал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Мы поддерживаем отмену регресса за отсутствие техосмотра для физлиц, — цитирует „Коммерсантъ“ слова президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса. — Как показала практика, автовладельцы достаточно сознательны: многие из них проходят техосмотр и без принуждения».

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Но адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупреждает, что по договорам ОСАГО, заключенным до сегодняшнего дня, регрессивные иски все еще возможны.

  • Какое возмещение выгоднее принимать после ДТП — в виде ремонта или деньгами? Ответы вы найдете здесь.
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Фото: Depositphotos

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